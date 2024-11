Se cumplieron los 10 días de plazo que puso Arce para resolver el problema de diésel y las quejas no cesan

Desde el sector productivo y el transporte advierten que la falta del carburante en los surtidores. Mientras tanto, desde el Gobierno se anunció un incremento en los despachos desde este sábado

Arce puso 10 días de plazo para resolver el desabastecimiento Fuente: UNITEL

El viernes se cumplieron los 10 días de plazo que se puso el presidente Luis Arce para resolver el desabastecimiento de combustible que se viene registrando en el país, específicamente en lo que respecta al diésel, carburante que es requerido para la labor del sector agropecuario y las diferentes esferas del transporte.

El pasado 10 de noviembre, jefe de Estado dijo: “Estamos previendo que en 10 días, a partir del día miércoles (13 de noviembre) que empieza el cómputo, vamos a también resolver este tema de la falta de provisión de combustibles y también la disminución de los precios de los principales productos de la canasta familiar.

No obstante, aún no hay una solución, según las denuncias del sector productivo y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) tiene un contador de “días sin diésel” oportuno, el cual marca este sábado que ya van 39 días sin el carburante que no es requerido solo por los productores, sino también por sectores como la industria y el transporte.

Al respecto, el dirigente soyero Eliazer Arellano hizo una denuncia reflejando que cultivos de soya y maíz se están echando a perder y que está bajo el agua por las lluvias debido a que no pudo ser cosechada a tiempo, advirtiendo que esto es consecuencia de la falta de combustible.

“Tanto esfuerzo que nos cuesta sembrar. No tenemos diésel, la soya se nos ha fregado, señor presidente (Luis Arce). Tenemos maquinaria en las colas de los surtidores, no hay diésel. No se preocupan por el sector productivo, no se preocupan por la gente humilde que le falta para comer, no se preocupan ustedes por nada”, cuestionó Arellano.

En la presente semana, dirigentes del sector avícola nacional advirtieron que el problema de desabastecimiento de diésel, combustible esencial para las cadenas productivas del país, está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población, remarcando que se ven imposibilitados de llevar insumos a las granjas y pollos a los mataderos debido a la falta del carburante.

Mientras tanto, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, dijo que desde este sábado se aumentaría el despacho de diésel desde la planta de Palmasola, proyectando un volumen de 3,5 millones de litros para que puedan disminuir las filas y regularizar el mercado de manera paulatina.

El presidente de la CAO, José Luis Farah, consideró que es responsabilidad del Estado dotar de diésel a las cadenas productivas y la de los agropecuarios es producir alimentos, pero para ello se requieren condiciones y reglas claras, siendo una de las troncales el respectivo abastecimiento.

