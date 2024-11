«Se ganaría el sueldo en 30 segundos»: Canelo Álvarez derrotaría fácilmente a Jake Paul

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de la UFC, Dana White, advirtió que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotaría sin dificultades al ‘influencer’ estadounidense Jake Paul si ambos se enfrentasen en el cuadrilátero, informó este lunes el portal especializado Bloody Elbow.

Los comentarios de White tuvieron lugar durante una entrevista para el pódcast del exjugador profesional de fútbol americano Shannon Sharpe. Anteriormente, el famoso ‘youtuber’ había revelado sus intenciones de combatir contra Álvarez.

«Canelo sigue siendo el hombre. Salta y lo hace, se pone a trabajar y es difícil mantenerse a ese nivel durante mucho tiempo», indicó White con respecto a la condición física del mexicano, de 34 años. Al mismo tiempo, aseguró que «Canelo se ganaría el sueldo en 30 malditos segundos» si se llegase a dar un enfrentamiento entre Paul y Álvarez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Canelo puede pelear con tipos reales, mantener su credibilidad intacta y aun así ganar esa cantidad de dinero [alrededor de 40 millones de dólares por pelea]», señaló White, quien recalcó que el mexicano «no necesita a Jake Paul». «No hay vergüenza en eso, pero enfrentarse a alguien como Canelo es una pura ilusión», agregó.

¿Podría Canelo pelear contra Paul?

Álvarez no descartó la posibilidad de luchar contra Paul, aunque aclaró que esto sucedería una vez que termine su carrera profesional. «Cuando termine con el boxeo, ¿por qué no? Sí, tal vez», apuntó Álvarez en una entrevista con The Full Send Podcast. Asimismo, indicó que este combate atraería «a fans que normalmente no ven el boxeo». «Ellos conocen a Jake Paul, pero no saben nada de boxeo», añadió.

Por su parte, el representante de Paul, Nakisa Bidarian, declaró que su cliente podría enfrentarse a Álvarez el próximo año. Sin embargo, unas limitantes de que no se lleve a cabo la pelea podrían ser las categorías de peso de Álvarez y Paul. Canelo pelea en la división de peso supermediano (76 kilogramos), mientras que Paul es peso crucero (91 kilogramos).

Jake Paul venció por decisión unánime al legendario boxeador Mike Tyson en un combate celebrado el pasado 16 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington de Texas.