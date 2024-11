Segip inaugura oficina en La Paz y anuncia pronta entrega automatizada de cédulas de identidad

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) inauguró este martes su nueva oficina de atención en La Paz y anunció para la próxima semana la puesta en marcha del sistema automatizado de entrega de cédulas de identidad, a través de una especie de cajeros automáticos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que fue un camino largo el recorrido para llegar a la descentralización de las oficinas del Segip e introducirla a la modernidad con iniciativas como la próxima automatización de la entrega de cédulas de identidad y licencias de conducir.

La oficina 29 de la entidad está ubicada en la estación de mi Teleférico de la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, cita un reporte del Ministerio de Gobierno.

Del Castillo anunció que la siguiente semana materializarán la aplicación en celular “Mi Identidad”, donde se tendrá el carnet de identidad que será válido en todo el territorio nacional para viajes, en entidades financieras o en cualquier trámite.

“Nosotros podemos ver (en la aplicación móvil) nuestra cédula de identidad y licencia de conducir. El día de mañana cuando un efectivo del orden me pide mis documentos, ya no tengo la excusa de decir me olvide la billetera o la cartera”, explicó.

Asimismo, adelantó que la próxima semana, junto al presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, inaugurará una especie de cajeros automáticos que funcionarán las 24 horas del día y los siete días de la semana con el fin de que las personas obtengan su carnet de identidad o licencia de conducir.

“Eso parecía un sueño para nosotros, que una máquina nos entregue el documento básico que nos identifica como bolivianas y bolivianos, para poder ejercer todos los derechos”, afirmó.

El estado digital automatizado será inaugurado inicialmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija; mientras que el 2025 serán ampliado a todo el país.

En paralelo continuará la apertura de más oficinas de atención del Segip, como en Palos Blancos (La Paz) y en Puerto Quijarro (Santa Cruz). El plan del Segip apunta a declarar este año a Cochabamba libre de indocumentados, mientras a La Paz y Santa Cruz, en 2025.

