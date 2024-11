Según analista de Bloomberg, Bolivia se encamina a la devaluación, default y caos

Fuente: Unitel

Bolivia se encamina a la devaluación, default y caos. Esta es la lectura de Juan Pablo Spinetto, columnista de opinión de Bloomberg que cubre negocios, asuntos económicos y política de América Latina, cuyo análisis advierte que la otrora exitosa historia socialista de Sudamérica se ha derrumbado y considera que “lo peor aún está por venir”.

“Con reservas internacionales en alrededor de una décima parte de su pico de $us 15.000 millones de dólares en 2014, el gobierno del presidente Luis Arce está guardando cada billete de dólar y gramo de oro, deprimiendo la actividad, provocando escasez de combustible y avivando el malestar social, todo en nombre de evitar una devaluación de un tipo de cambio insostenible de 6,9 bolivianos por dólar”, apunta Spinetto.

Sin embargo, contempla que la devaluación es sólo una cuestión de tiempo y podría ocurrir a fines de 2025 o principios de 2026, aseveración que también fue lanzada por la analista Débora Reyna García, que cubre temas de Bolivia para Oxford Economics.

“La inflación anual se disparó hasta casi el 8% en octubre, la más alta desde la implementación del tipo de cambio fijo. La falta de dólares condujo a tipos de cambio paralelos, a una especulación febril con la moneda y a proveedores que exigían pagos en moneda dura, lo que equivale a la dolarización informal de la economía”, agrega el reporte.

South America’s once-successful socialist story has collapsed. Unfortunately for the country, the worst is yet to come 🇧🇴

I looked at Bolivia for a new @opinion column (🎁 link)https://t.co/93v65QHTaa

— JP Spinetto (@JPSpinetto) November 20, 2024