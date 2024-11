Ajpi reiteró que Quintana no tiene la facultad de convocar a la militancia e indicó que “por lo menos” él es senador y representa a una organización social.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi señaló este lunes que el exministro Juan Ramón Quintana no es parte de ese partido, no tiene por qué opinar y convocar a la militancia.

“Él no es parte del instrumento político, en absoluto. Él no tiene que opinar. Yo he escuchado que sigan uniéndose, ¿él quién es para convocar”, cuestionó el legislador.

El domingo, a través de un video, reapareció el otrora ministro de la Presidencia en la gestión de Evo Morales y pidió al ala evista mantenerse en la lucha contra el “abuso de poder” del Gobierno.

“Invoco a nuestros compañeros a que sigamos luchando por nuestros derechos y libertades. Sigamos empeñados en recuperar la democracia, el Estado de derecho, las libertades públicas. Invoco a que no bajemos los brazos y sigamos de pie”, exhortó Quintana.

“No soy un objetivo fácil”, advirtió en referencia a la orden de aprehensión en su contra.

Ajpi reiteró que Quintana no tiene la facultad de convocar a la militancia e indicó que “por lo menos” él es senador y representa a una organización social. “Él no representa absolutamente a nadie”.

El senador recordó que Quintana fue invitado por el expresidente Morales e indicó que “a no ser que esté como asesor personal”, que eso se respeta. “Eso no lo privamos, pero que opine en nombre del instrumento político, en nombre del movimiento popular, yo no lo acepto”, señaló.

La Policía Boliviana ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Quintana el pasado viernes. Sin embargo, éste no se encontraba en su domicilio. Por ello, el sábado se informó que se activó alerta migratoria contra él y el dirigente campesino Ponciano Santos.