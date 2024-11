Sifde apela a la “ética” de los candidatos a magistrados para no vulnerar la norma con “campaña”

Ante las denuncias por la campaña que están realizando los candidatos a magistrados, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) apeló a la “ética” de los postulantes para no realizar actividades que vulneren la norma electoral y el reglamento de difusión deméritos.

Director nacional del Sifde, Omar Santa Cruz. Foto: ANF

Fuente: ANF

“Pedirles a que ellos, los candidatos, sigan y cumplan la norma, estas reglas del juego, porque la idea es que el ciudadano elija, obviamente, pero basado en información de los méritos de los candidatos, de sus trayectorias, su profesionalidad y su propuesta. Entonces, el componente ético es importante para que los mismos candidatos ayuden a poder establecer un proceso de difusión bajo estas características”, afirmó el director nacional del Sifde, Omar Santa Cruz, en una entrevista con la ANF.

Entre el 17 de octubre hasta el 11 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva a cabo la difusión de méritos de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); sin embargo, los postulantes están realizando acciones campaña de diferente índole para visibilizar su imagen en el que usan diferentes materiales audiovisuales e impresos.

En ese contexto, explicó que el Sifde contrató a la empresa “Informe C” para que realice el monitoreo de las redes sociales de los postulantes que fueron registrados con el fin de verificar si solicitan el voto de forma directa o indirecta, esa empresa entrega de forma periódica un reporte con las posibles vulneraciones en las que incurrieron los candidatos. Hasta el momento existen 250 reportes que se encuentran en diferentes etapas de evaluación.

“Nosotros monitoreamos las cuentas de los candidatos que han sido registradas junto a su información que han proporcionado, los que están registrados. Los sifdes departamentales también monitorean las actividades en espacios públicos, pero como usted sabe eso tiene un amplio espectro. Entonces, nuestro monitoreo informativo nos permite hacer seguimiento a esos espacios donde hay actividades que se están desarrollando en el espacio público”, indicó.

Pruebas subjetivas

Con relación a las actividades que están realizando los postulantes con la entrega de material de difusión, calendarios, folletos, llaveros visitas a centros de acogida, reunión con organizaciones sociales, seminarios y otros encuentros, Santa Cruz dijo que mientras no convoquen o no soliciten el voto de forma directa o indirecta no incurren en la vulneración de la normativa electoral.

“El 80% de los reportes de monitoreo que ya se ha generado a nivel nacional corresponden a las redes sociales donde hay una posible vulneración a la norma, este espacio de las redes sociales constituye algo difícil de controlar, nosotros lo sabemos, técnica y tecnológicamente, comprobar la autenticidad de las cuentas es para nosotros es muy difícil. Pueden existir, probablemente estos casos, pero imagínense nosotros al momento de hacer el análisis y la valoración, primero hay que ver muy bien si realmente existe una vulneración porque hay casos que hemos estado revisando donde los candidatos aparecen y no solicitan el voto, el tema es que promuevan o soliciten el voto para un candidato”, puntualizó.

Santa Cruz recordó que existen tres parámetros de restricciones: los postulantes no pueden realizar campaña o propaganda orientada a solicitar el voto, en medios de comunicación tradicionales, digitales o espacios públicos. Emitir opinión en contra de otros candidatos, dirigir programas o mantener espacios informativos y de opinión.

Asimismo, dijo que para iniciar una denuncia contra los postulantes que infrinjan la norma se debe contar con una prueba certificando que hayan pedido el voto o que se enmarquen en las causales de inhabilitación que establece la Ley de Régimen Electoral y el Reglamento de Difusión de Méritos, anteriormente señalados y no en pruebas subjetivas.

“Si iniciamos a los candidatos una demanda de inhabilitación, de oficio o por denuncia, pues tiene que tener un sustento sólido, una prueba realmente sólida para poder iniciar una demanda de esta naturaleza. No puedo iniciar demandas contra los candidatos basados en subjetividades”, expresó.

Comisión

La norma también prevé la conformación de una Comisión de Análisis, a respecto, Santa Cruz indicó que esa instancia está compuesta por tres funcionarios del Sifde que se encarga de hacer el seguimiento a las denuncias contra los postulantes, además revisar los recursos que envían los tribunales electorales departamentales por vulneración a la norma.

“Esta comisión se encarga de dos tareas: hacer seguimiento a los casos de oficio y denuncia a nivel nacional, ellos centralizan la información. La segunda tarea es elaborar los informes que viene por apelación o de revisión de los tribunales electorales por casos de vulneración a la norma por los candidatos”, explicó.

