Sin detenidos, buscan a los autores del acribillamiento en el Abasto del Sur

Lo que se confirmó en la autopsia es que Ever Valdez recibió dos balazos en el cráneo y uno en el hombro, y ya se conoce el tipo de arma empleada en el crimen

A casi 48 horas de la balacera en el Mercado Abasto del Sur, los investigadores aún no capturaron a los asesinos de Ever Valdez Cardozo. Inicialmente fueron arrestados tres amigos de la víctima, dos bolivianos y un peruano, y su pareja, además se tomó la declaración a unas diez personas, que ya fueron liberadas. De momento continúa el operativo de búsqueda.

Lo que se confirmó gracias a la autopsia es que recibió dos balazos en el cráneo y uno en el hombro, y ya se conoce el tipo de arma empleada en el crimen.

Avances

El jueves cerca de las 11.30 Ever Valdez Cardozo estacionó su BMW negro en la zona del Abasto del Sur e ingresó a la carnicería Belgrano. Un sujeto de identidad aún desconocida lo siguió hasta allí y disparó tres veces contra la víctima. Aunque estaba por escapar, decidió volver y disparar dos veces más.

En una moto lo esperaba un cómplice para darse a la fuga con dirección hacia el norte y fueron escoltados por una vagoneta Rav4 roja.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel José Luis Zenteno, informó este viernes sobre la autopsia médico legal que confirma que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico producto de dos balazos en el cráneo y uno en el hombro, todos con orificio de entrada y salida.

Recordó que en la escena del crimen se recolectaron los cinco casquillos y la pericia evidenció que fueron disparados por un arma calibre 9 milímetros.

Al momento no existen sospechosos aprehendidos. Inicialmente fueron arrestadas cuatro personas: su pareja y tres amigos, dos de ellos bolivianos y uno de nacionalidad peruana. Pero fueron liberados a las ocho horas al no haber indicios que los inculpen, al menos por ahora. Otro grupo de personas también dieron su declaración, pero no estarían implicados.

“Hemos recibido nuevas directrices de los fiscales para proceder con la gente de Inteligencia (…) El vehículo permanece precintado para su registro. Tenemos hipótesis, pero por estrategia no podemos dar detalles”, señaló.

Ya que Valdez tenía antecedentes, incluso por uso de armas de fuego y narcotráfico, trascendió extraoficialmente que sus amigos en realidad trabajaban para él.