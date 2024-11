Sin diésel se dejará de producir 100.000 toneladas de arroz y su precio subirá, alerta productor de Beni

El productor de arroz en Beni, David Pérez, indicó que el sector está contra reloj para acceder al diésel que necesita para poder concluir la siembra. Ante ello, pidió al Gobierno que se duplique la asignación del combustible.







Fuente: Unitel

El productor de arroz en Beni, David Pérez, lamentó que tienen dificultades para acceder a diésel por lo que se está afectando la siembra y esto derivará también en el incremento del precio del producto en los mercados.

Indicó que si en los próximo 20 días el sector no puede acceder a la cantidad de diésel suficiente se dejará de sembrar alrededor de 100.000 hectáreas; es decir, se concretará solo la siembra de 350.000 cuando lo proyectado era 350.000 hectáreas.

[Foto: ] / La época de siembra de arroz concluye alrededor del 20 de noviembre

Agregó que se tiene tanto semilla como maquinaria y lo único que falta es diésel pese a que se está contra reloj pues la época de siembra concluye el 20 de noviembre.

En cuanto a hectáreas, Pérez detalló que se tenía proyectado sembrar 70.000; sin embargo, por la falta de diésel no se podrán concretar alrededor de 20.000 y esto afectará directamente en el precio final del producto en los mercados.

“Ya no tenemos diésel para sembrar, el tiempo no espera, una lluvia más y se llena de agua el campo y ya no se podrá sembrar”, explicó a tiempo de lamentar que los productores demoran entre 10 y 12 días para poder acceder a 1.000 litros de diésel.

Ante ello, el productor remarcó que están exigiendo que el Gobierno Nacional duplique la asignación de diésel para el sector.

Remarcó que si no se tiene la oferta necesaria del producto el precio final va a subir en los mercados. Aunque, explicó que en sí ya habrá una variación porque, además de la menor producción, hay un incremento del 40% en el precio de los insumos, como agroquímicos y repuestos de las maquinarias.