Solo el 40% de camiones recolectores de basura trabaja en la capital cruceña ante la falta de diésel

“Se prioriza hospitales y mercados, que son grandes generadores de residuos. Los 15 distritos también están priorizados, pero estamos con retrasos. Pedimos comprensión, y pedimos que den prioridad a los camiones”, añadió.

En tanto, pidió a las personas que están en los surtidores dar prioridad a los camiones recolectores, que deben cumplir con el trabajo respectivo para no afectar a la sociedad.

“Los camiones van a un surtidor que tiene contrato, pero esta situación, con peleas y problemas, no dejan pasar camiones. Hay gente intransigente que no quieren priorizar y no ver a la población. La ANH nos ha dado prioridad antes, pero ahora está complicado”, aseveró Ricardo Oviedo.