Sucre: Transporte cumple paro de 48 horas con bloqueo por desabastecimiento de diésel

Protestan porque hace tres días que no pueden abastecerse de diésel, porque no hay en los surtidores de la capital de Chuquisaca.

Buses cumplen paro de 48 horas. Foto: Internet

La Paz, 11 de noviembre de 2024 (ANF).- El Sindicato de Buses Capital ha paralizado la ciudad de Sucre con un bloqueo de 48 horas, la medida se ha concentrado particularmente en las terminales de buses y los surtidores, exigen al Gobierno la normalización en el abastecimiento de combustible.

“Petición de todas las líneas sindicales pertenecientes a este sindicato determinamos hacer un paro de 48 horas, tomando de manera unánime los surtidores y la terminal. Vamos a parar las 48 horas y vamos a cerrar las dos terminales”, informó el dirigente Teodoro Copa a radio Fides.

Protestó porque hace tres días que no pueden abastecerse de diésel, porque no hay en los surtidores, su organización ha realizado gestiones ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero “nos confirman que no hay diésel”, dijo el representante.

Informó que el sector está siendo gravemente afectado por el desabastecimiento de combustible, toda vez que las empresas venden pasajes, pero como no logran provisionarse de diésel tienen que devolver los pasajes, por lo que tienen un impacto económico negativo.

El transporte interdepartamental e interprovincial usamos diésel “como no podemos salir por falta de este combustible nos declaramos en paro de 48 horas”, reiteró.

Copa también cuestionó a la dirigencia de su federación a la que desconocieron.