Tarija: Ante anuncio de bloqueo de universitarios, el transporte no sacará sus unidades

Fuente: El País

La Federación de Autotransporte de Tarija decidió guardar sus unidades este jueves 7 de noviembre para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con los universitarios, que realizará un paro de 24 horas en rechazo al incremento de los pasajes.

Gabriel Pérez, ejecutivo de los transportistas, cuestionó a la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), por desentenderse del acuerdo firmado en torno a las tarifas, que fijó un pasaje de Bs 2,30 para micros y Bs 2,50 en taxitrufis.

“Nosotros seguiremos con las tarifas acordadas, porque según la hoja de costos es lo mínimo que podíamos cobrar”, dijo Pérez.

El dirigente confirmó que este jueves no sacarán sus unidades, micros y taxitrufis, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

“Vamos a replegar por seguridad de nuestras unidades, no podemos salir al enfrentamiento. (…) Así que si mañana no hay micros, pues es culpa de ellos (universitarios), que ellos salgan a justificar a los barrios alejados por qué no habrá transporte”, recalcó.

Cabe recordar que en estos momentos el Gobierno Municipal de Tarija instaló una mesa de diálogo para retomar el debate sobre el costo de los pasajes. Participan representantes de los adultos mayores, la Fedjuve, el transporte, universitarios y Defensor del Pueblo, entre otros.