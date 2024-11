Tarija: Micreros sacarán un pronunciamiento por la agudización de la falta de diésel

El Sindicato de Transporte “Virgen de Chaguaya” tiene unos 120 micros afiliados, de ellos, 80 están en circulación y el resto haciendo fila por combustible, admitió el dirigente, Filemón Aiza.

Fuente: El Periódico

Los micreros del sindicato “Virgen de Chaguaya”, prevén sacar un pronunciamiento en las siguientes horas ante la falta de diésel en el mercado local, que en lugar de solucionarse, empeoró.

“Vamos a sacar un pronunciamiento en los siguientes días, ya estamos en los siguientes días, porque esto ya es insostenible”, confirmó el dirigente del Sindicato de transporte mencionado, Filemón Aiza Quiroga.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los micreros estamos durmiendo en las filas para diésel, dos, tres noches a veces, acotó al indicar que en su organización hay unos 120 micros que están en servicio público, de ellos unos 80 están en circulación y el resto en las filas en los surtidores.

El dirigente admitió que comprar diésel se volvió un problema, “ya se ha hecho como una costumbre y nadie dice nada, el sistema cooperativo de transporte, nunca ha reclamado”, admitió al añadir que tampoco dijeron nada por la suba en el precio de repuestos.

“Nunca”, remarcó al insistir que todos parecen haberse habituado a no tener diésel y esperar horas y días el suministro, sin decir una sola palabra, solamente algunos dirigentes sindicales del transporte se manifestaron.

Aiza Quiroga acotó que es de conocimiento público que la falta de diésel es porque no hay dólares en Bolivia, de dónde se van a conseguir los dólares, las propias autoridades gubernamentales reconocen que no hay divisas.

“Para ir a comprar en el exterior tienes que tener dólares, sin divisas no haces nada, diésel hay en Paraguay, Argentina, lo que pasa es que Bolivia no tiene dólares”, insistió al admitir que esta situación le origina pérdidas económicas.

Si no trabajas y estas parado, no generas ingresos, acotó al admitir que hay una crisis económica innegable, peor para el sector del transporte, que no hace nada si no hay energía para su circulación.

EL APUNTE

Cambio de razón social

Aiza Quiroga además informó que hasta hace unos días su organización se llamaba cooperativa “Virgen de Chaguaya”, sin embargo, decidieron cambiar de razón social y denominarse “Sindicato Virgen de Chaguaya” cuya personería empezó a ser tramitada.

El cambio fue porque algunos dirigentes, muy pocos, no hicieron nada por la organización que tiene problemas como la falta del diésel, en la línea sindical hay un mejor accionar, sobre todo por las reivindicaciones de los transportistas.