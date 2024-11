Tarija: Sube el dólar y desata temores sobre la inflación

Fernando Romero señala que el alza del dólar paralelo es consecuencia de expectativas negativas, alimentadas por conflictos sociales y políticos que afectan la confianza de los agentes económicos

Fuente: El País.bo

El precio del dólar sigue en aumento en Tarija, superando este viernes los 11 bolivianos en el mercado informal. Las casas de cambio reportan precios de compra entre 10,88 y 10,90 bolivianos, mientras que el valor de venta alcanzó los 11 bolivianos. Este fenómeno, que refleja una crisis económica a nivel nacional, genera preocupación en diversos sectores debido a sus repercusiones inmediatas en el comercio, la inflación y las actividades económicas locales.

Efectos inflacionarios

Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, atribuye este aumento a la incertidumbre reinante en la economía boliviana. Señaló que el alza en el dólar paralelo es consecuencia de expectativas negativas, alimentadas por conflictos sociales y políticos que afectan la confianza de los agentes económicos.

Según el economista, este incremento tiene efectos directos sobre el comercio exterior, ya que las importaciones son cada vez más caras, y productos provenientes del contrabando también podrían experimentar aumentos significativos.

Romero indicó que si el dólar continúa en ascenso, el país enfrentará una inflación acumulada entre el 10% y 12% para fin de año, lo que afectará aún más el poder adquisitivo de los bolivianos.

La crisis de los dólares

La escasez de dólares en el sistema financiero es otro factor alarmante. El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega, criticó la falta de soluciones por parte del Gobierno para garantizar la disponibilidad de divisas.

El legislador también subrayó el impacto de la depreciación del boliviano, que ha perdido el 65% de su valor frente al dólar en el mercado informal. Mencionó que esta situación no solo eleva el precio de bienes importados, sino que también limita al propio Gobierno, que enfrenta dificultades para adquirir carburantes y cubrir la demanda nacional.

“Esto se refleja no solamente en que cada vez el dólar paralelo en el mercado informal el precio es elevado, sino también que es difícil conseguir, no solo para el ciudadano común, sino también para el propio Gobierno y el reflejo es que no puede importar combustible”, indicó.

Para Vega, esta situación refleja el fracaso de la política económica que ha implementado el Gobierno del MAS en sus 19 años en el poder y ahora se empieza a resentir en la economía familiar.

Cabe mencionar que el alza del dólar tiene un impacto aún mayor en Tarija, una región dependiente de la renta petrolera, ingreso que ha empezado a caer paulatinamente desde el año 2015.

Actualmente sectores como el transporte y la industria están entre los más afectados, ya que el aumento en el costo de insumos importados presiona los precios finales. Asimismo, las familias enfrentan un encarecimiento de productos básicos, afectando su calidad de vida.

