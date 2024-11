“Tengo miedo, Lucho no me mates”

Es patético el pedido de Evo Morales a su “hermano” de partido Luis Arce, pero, además, le dice que él solo quiere luchar contra la corrupción y el encubrimiento del narcotráfico. ¡Qué cinismo!, éste sujeto se olvidó de sus 14 años de gobierno, en los cuales se campeó la corrupción, solo por nombrar algunos citamos el caso de las Barcazas Chinas, tal vez el más emblemático es el desfalco millonario del Fondo Indígena, uso indebido de influencias en el caso de la Empresa CAMC, la compra de taladros para YPFB, el caso Quiborax, los contratos directos a la Empresa Neurona Consulting, entre muchos otros.

Pero no solo ello, sino que este sujeto, maltrató y apaleó a los indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS, mandó asesinar en el Hotel Las Américas, provocó muertes en la masacre del Porvenir, apaleó a los discapacitados en la Plaza Murillo, autorizó la producción de coca en el Chapare, se burló del voto del pueblo que en un Referéndum le dijo NO a su afán de eternizarse en el poder, le robó el voto al pueblo en las elecciones generales del año 2019 cometiendo fraude electoral, entre muchas otras cosas.

A esas muchas otras cosas, hay que añadirle también el despilfarro de los recursos de la bonanza económica, en los elefantes blancos, su museo personal, su suite presidencial en la que los masistas llaman “La casa grande del pueblo”, en la creación de las Empresas Públicas deficitarias, la vida de lujo que se dio, sus viajes a los mundiales de fútbol, sus “extravagantes gustos” con menores de edad, la prebenda a sus movimientos corporativistas denominados “sociales” y aun así quedamos cortos.

Pero no solo eso, habla de que él solo quiere denunciar el encubrimiento al narcotráfico, pero que ¡sátrapa!, cuando él es el Presidente de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Chapare, lugar donde, se produce coca, de la cual el 90% no pasa por el mercado legal de Sacaba y es destinada al narcotráfico, una republiqueta donde no hay presencia de Estado y si la hay hace de la vista gorda, así fueron 14 años, gobernando a sus anchas.

Ahora, cuando lo vemos clamar a su exministro de Economía, hoy presidente del Estado, que no lo mate, haciéndose el mártir y mostrando una cara de asustado, temblando de miedo, solo nos queda imaginar la misma cara de esas menores de edad, pidiendo, temblando de miedo y suplicando: “Tengo miedo…, Evo, por favor, no me violes” y es que el masismo ha terminado enterrando los valores de la sociedad y llegando al extremo del cinismo, pensando que la gente no tiene memoria y que ha olvidado todo lo que el Movimiento Al Socialismo ha hecho durante estos 20 años de gobierno, queriendo librarse de la responsabilidad del caos y la crisis económica, ambiental, social, política, institucional y de valores en la que nos encontramos. ¿Acaso no fueron y son ellos lo que nos han metido y nos mantienen en esta situación? No señores, pronto volverá el Estado de Derecho y rendirán cuentas.

Bolivia se merece respeto; ni perdón ni olvido, justicia.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza

Senador de la República de Bolivia