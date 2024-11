Transporte interprovincial de La Paz advierte con alza de pasajes y el no pago de peajes

Ante el desabastecimiento de combustible, chóferes de la Terminal Interprovincial advierten con incrementar el precio del pasaje y no pagar peajes. Dan un plazo hasta el miércoles, de no tener una respuesta del gobierno afirmaron que se instalarán en los puntos de peaje para que sus afiliados no paguen el peaje. #fypシ゚ #viral #paratii eju.tv #noticiastiktok #bolivia #noticiastiktok2024 #bolivia🇧🇴tiktok #fyp #lapazbolivia🇧🇴 #LaPaz #politica #evomorales #LuchoArce #MAS

