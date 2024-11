Transporte urbano en Santa Cruz: Concejo y Jhonny “se acusan” sobre las competencias para el incremento del pasaje

La presidenta del concejo, Silvana Mucárzel (UCS), remarcó que emitirán una minuta “para que el alcalde haga su trabajo porque hasta el momento no lo hizo” pues no entregó un estudio de costos. Jhonny Fernández dice que la definición de la tarifa es competencia del legislativo

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

La dirigencia de los transportistas advirtió que desde el sábado 16 de noviembre cobrarán Bs 3 el pasaje para mayores, pese a que lo establecido por ley municipal es Bs 2. Mientras hay esta advertencia de los transportistas de incrementar el monto del pasaje, el legislativo y el alcalde Jhonny Fernández se culpan mutualmente de quien tiene la competencia en este proceso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucárzel, remarcó que el legislativo municipal no autorizará un incremento del pasaje porque este proceso inicia en el ejecutivo con un estudio técnico, que justifique un incremento; sin embargo, a la fecha no recibieron ningún documento.

[Foto composición] / Mucárzel (iz) y Fernández (dr) pese a que son del mismo partido se acusan mutuamente

Mucárzel insistió que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra debe ver la forma de hacer un estudio técnico, para que recién el legislativo pueda deliberar sobre la tarifa del pasaje urbano. “Nosotros no podemos emitir un criterio si no tenemos la base, que es un estudio de costos. El alcalde no lo presentó, solo entregó un informe de las mesas técnicas con los transportistas”, sostuvo a tiempo de remarcar que la ciudadanía debe saber que la responsabilidad netamente del alcalde es la elaboración de un estudio de costos.

“Nosotros como Concejo no podemos asumir algo que como Concejo no nos corresponde. Nosotros mediante las mesas técnicas vamos a emitir una minuta de comunicación para que el alcalde haga su trabajo porque hasta el momento no lo ha hecho”, insistió a tiempo de pedir el estudio de costos.

Por su parte, el jueves, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, indicó que el Concejo de Santa Cruz de la Sierra tiene la tuición de fijar el monto del pasaje. Agregó que el ejecutivo puede fijar mesas de trabajo y elaborar informes técnicos como aporte para que el legislativo tome la decisión.