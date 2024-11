Trump anuncia nuevos aranceles para China, Canadá y México

Su otro objetivo es China, el principal rival estratégico de Estados Unidos. Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos, es fabricado por cárteles mexicanos con sustancias procedentes de China conocidas como «precursores».

«He tenido muchas conversaciones con China sobre las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo, enviadas a Estados Unidos, pero sin resultado», dijo Trump en otro mensaje en Truth Social. Las autoridades «me dijeron que instituirían su pena máxima, la muerte, para cualquier traficante de drogas que fuera sorprendido haciendo esto, pero, lamentablemente, nunca lo hicieron y las drogas llegan a nuestro país, principalmente a través de México, a niveles nunca vistos», agregó. «Hasta que dejen de hacerlo, le cobraremos a China un arancel adicional del 10%» además de los aranceles existentes «sobre todos sus numerosos productos», advirtió Trump.

«Nadie ganará una guerra comercial», respondió el país asiático. «China considera que la cooperación económica y comercial sinoestadounidense es mutuamente beneficiosa», argumentó el portavoz de la Embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu, en un correo electrónico enviado a la agencia AFP.

China-US economic and trade cooperation is mutually beneficial in nature. No one will win a trade war or a #tariff war.

The counternarcotics authorities of #China and the #US have resumed regular communication since the San Francisco Summit. The Chinese side has notified the US… https://t.co/1EPLyApiy9

— Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) November 26, 2024