TSE ratifica encuentro político para este lunes en busca de blindar las elecciones judiciales

Fuente: ANF

Con el fin de la continuidad de las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que este lunes, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el segundo encuentro político donde se buscará impulsar un proyecto de ley que garantice su desarrollo.

“El día de mañana, las puertas de la casa de la democracia estarán abiertas para que los representantes de los Órganos del Estado y de las organizaciones políticas se congreguen, con el objetivo de dialogar en torno a la realización íntegra de las Elecciones Judiciales 2024”, afirmó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

La semana pasada, el presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, convocó a una reunión en la que puedan participar los jefes de los partidos con alcance nacional, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, además de otras instancias del Estado.

En esa oportunidad, Hassenteufel rechazó la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró desierta la convocatoria para esa instancia en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija; mientras que para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando.

Al respecto, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi indicó que en el encuentro se planteará un proyecto de ley que permita garantizar el desarrollo de las elecciones judicial de manera íntegra, no parcial. Afirmó que no es viable que en algunas regiones se lleve a cabo ese proceso y en otras no.

“El objetivo central de este encuentro, de esta cumbre política consiste en respaldar esta ley corta, que podamos lograr el compromiso de la Asamblea Legislativa para que apruebe la norma y se disponga la continuidad total, íntegra de las elecciones para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. No puede haber elecciones parciales”, manifestó.

En se sentido, Vargas aseguró que desde el ente electoral existe el compromiso para administrar los procesos electorales tal como establece la Constitución Política del Estado (CPE).

“Desde el TSE Bolivia estamos comprometidos con administrar los procesos electorales cumpliendo y haciendo cumplir nuestra sagrada CPE. Que mañana prime el diálogo plural y respetuoso por la democracia”, añadió.

Confirman asistencia

Por otra parte, Tahuichi dijo que se invitó a los líderes de los 11 partidos con alcance nacional, a los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez; de Diputados, Omar Yujra; al Contralor general del Estado; al Fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al presidente del TCP, Paul Franco.

En ese sentido, el secretario político del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Fulguera, en contacto con este medio, dijo que Gerardo García asistirá al encuentro en reemplazo de Evo Morales porque no existen las garantías para que el exmandatario se presente en esa reunión.

“Nosotros vamos a estar presentes en la reunión, el compañero Gerardo García va a asistir a la reunión en su calidad de vicepresidente del MAS. Nuestro compañero Evo Morales no estará porque no se garantiza su seguridad, pero nosotros vamos a participar en el encuentro”, afirmó.

A la vez, el jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, confirmó que asistirá al encuentro donde hará conocer su preocupación sobre las acciones del TCP que ponen en riesgo no solo las elecciones judiciales, sino los comicios presidenciales.

El secretario general de los Demócratas, Gonzalo Barrientos, indicó que fue delegado para asistir en la reunión política y exigirá que se garanticen la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

En julio de este año se realizó un Encuentro Multipartidario que también fue convocado por el TSE, en el que se definió suspender las elecciones primarias con el objetivo de garantizar las judiciales y los comicios presidenciales.