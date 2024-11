Un menor mató accidentalmente con un arma a su hermana de 6 años en Riberalta

Beni. La tragedia ocurrió cuando hermanitos jugaban, tomaron el arma de su padre y ocurrió la peor desgracia.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno/Que no me pierda

En inmediaciones del barrio Villa Landívar en el distrito 5, un menor de aproximadamente 11 años accidentalmente disparó la escopeta de su padre contra su hermanita de 6 años. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 aproximadamente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los menores se encontraban jugando, la tragedia ocurrió cuando el menor de 11 años apuntó a su hermanita pensando que el arma se encontraba descargada, percuto el gatillo y disparó a su hermana dejándola tendido en el piso, sin vida.

“Accidentalmente, el menor le disparó a su hermanita en la cara y el ojo. Esta arma de fuego estaba cargada (…)”, indicó el periodista de Riberalta, Junior Rivera, durante un contacto con el QNMP.

Los vecinos llamaron a sus padres quienes se encontraron con la escena dantesca, el menor de 11 años llora por lo sucedido y el padre no deja de culparse por haber dejado el arma preparada el cual provocó el accidente.

“No sabía que hacer, estaba asustada. Le pregunté al niño ¿qué pasó? Y me dijo que accidentalmente le disparó a su hermanito, no sabía a cuál consolar porque estaban asustados, llamé a la Policía y recién llegaron después de una hora (…) Los niños estaban solos. El niño de 11 años está traumado, desesperado, no sabe qué hacer. Tenemos miedo que se haga algo”, es el testimonio de la vecina.

La policía amazónica ya se encuentra en el lugar para realizar la investigación correspondiente El cuerpo sin vida del menor fue llevado hasta la Morgue de Riberalta.

El papá del menor que accidentalmente le disparó a su hermanita de 6 años se encuentra aprehendido, los vecinos piden que lo liberen para que le dé cristiana sepultura a su hijo.