El masismo durante estos últimos años ha destruido el andamiaje del Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, lo ha hecho de la mano del Tribunal Constitucional Plurinacional, como aliados, de forma que les permita gobernar sin objeción, aunque ello signifique pisotear nuestra Carta Magna por aquellos “Magistrados” que tienen la atribución más bien de defender su primacía.

El gobierno de turno, masista por cierto, representado en el Presidente del Estado, no ha dudado, en sabotear las elecciones judiciales establecidas por mandato de nuestra Norma Suprema, utilizando a sus esbirros, postulantes que intencionalmente se presentaron, no con el afán de ser seleccionados, sino con el fin de presentar recursos, amparos y otros argumentos jurídicos que permitieran paralizar dichas elecciones judiciales, pero el fin último no era ni si siquiera paralizar la selección de los Jueces del Órgano Judicial, Consejeros del Consejo de la Magistratura o Jueces del Tribunal Agroambiental, sino de la madre del cordero, los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El Presidente, sabiendo que en la Asamblea Legislativa Plurinacional no tendría mayoría para gobernar, optó por hacer un pacto espurio para gobernar con los Magistrados del TCP, quiénes no dudaron en auto prorrogarse al margen de la Carta Magna que establece que el periodo de sus funciones es de seis años, al igual que de las otras altas autoridades judiciales, creando un desorden jurídico al emitir fallos, autos y sentencias “constitucionales” que vulneran la independencia de los Órganos a título de interpretar la Constitución, lo peor es que no cabe recurso ulterior a los mismos y son de cumplimiento obligatorio.

Esta anarquía jurídica y cómoda forma de gobernar de Arce Catacora, ha encontrado en los Magistrados del TCP, primero, la forma de cómo entrabar los mandatos eleccionarios establecidos en el Texto Constitucional y segundo, crear jurisprudencia para auto prorrogar a las autoridades de los respectivos Órganos, por ello el ciudadano, no deberá extrañarse de que cualquier persona, utilizará alguna artimaña jurídica, para que las elecciones generales no se lleven a cabo el próximo año y el arcismo se prorrogue sabe Dios por cuánto tiempo más, se debe esperar siempre lo malo del masismo, sabemos que son maniobreros.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por ello, con esa intención, pretenden forzar implícitamente a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral a renunciar, pues varios de ellos no estarían de acuerdo con que los Magistrados del TCP, frenen, entraben y saboteen los procesos eleccionarios, como lo hicieron con las elecciones judiciales, por lo que se preguntan, ¿Cuál sería la razón de ser de ese Órgano si no cumplen las funciones para las cuales fue creado?.

Pero lo que el ciudadano se pregunta es cómo hemos podido llegar a esta situación, la repuesta es fácil, por la disputa del poder masista, por querer eternizarse en éste, por la prebenda, el nepotismo, para robar y desangrar al Estado, para chapalear en la lujuria, total que les importa los indígenas, gremiales, informales, desempleados, etc, si quedándose así se convierten en la base segura de su re elección, a esos que padecen el síndrome de Estocolmo, les decimos que dejen de ser presos de un modelo económico empobrecedor, de un sistema político corrupto que los utiliza para sus fines, de lo contrario, la dictadura masista permanecerá y no habrá oportunidad de tener mejores días para el país.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza

Senador de la República de Bolivia