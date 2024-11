Una estatal china compra la mayor reserva de uranio de Brasil

La empresa estatal china Nonferrous Trade Co. Ltd compró Mineração Taboca, una minera brasileña que tiene los derechos para explotar la mayor reserva de uranio del país, en un negocio que de acuerdo a diferentes medios asciende a 340 millones de dólares.

O brasileiro tem q saber q a soberania do Brasil está em risco c a venda da maior reserva de urânio do Brasil para a China . Vou buscar todos os caminhos jurídicos p impedir q a estatal chinesa explore urânio na reserva do Amazonas . O monopólio é da União através da estatal INB pic.twitter.com/duMzXHxp7y

— Plínio Valério (@PlinioValerio45) November 28, 2024