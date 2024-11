Unas 60 familias fueron desalojadas de la zona 25 de julio en El Alto por disputa de terrenos

La mañana de este martes, un contingente policial llegó a la zona 25 Julio del Distrito 8 de la ciudad de El Alto con una orden de desalojo para aproximadamente 60 familias porque no serían los propietarios de esos terrenos; sin embargo, las víctimas denunciaron que el problema surgió por una herencia de la dueña con sus hijos.

Pamela Pomacahua Chambi

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

Jorge Flores un hombre de la tercera edad contó que él vive 13 años en la zona, pero la señora Carmen C., propietaria de los terrenos, les habría indicado que podía venderles los espacios, pero según el vecino, no tiene documentos.

“Nosotros estamos dispuestos a pagar, pero que nos muestre los documentos”, indicó Flores a Crónica Digital.

Otro vecino molesto indicó que iniciaron un proceso en estrados judiciales, pero el caso se encuentra aún en proceso.

“Mi casa han querido voltear, tengo mis hijos y nietos. No tengo casa, donde me voy a ir. Hemos pagado por el terreno. Pagamos impuestos. Pagamos (facturas) de luz agua, todo pagamos, tenemos folio real”, dijo otra señora mientras se limpiaba sus lágrimas.

En una de las calles se ven los muebles en plena vía como catres, sillones, ropero y otros objetos, mientras una señora llorando muestra que su casa fue destruida con un tractor.

Unos metros más allá hay otras casas derrumbadas y se escucha a algunas personas llorar cuestionando “¿qué vamos hacer?, ¿dónde vamos a ir?”.

Efectivos del orden resguardan algunas calles y no permiten a los vecinos ingresar y las señoras sollozan y les piden que tengan piedad.

Contraparte

La abogada, de la propietaria de los terrenos, que no se identificó, estuvo en la zona. Ella explicó que hace 13 años las familias fueron notificadas para que desalojen el lugar y durante todo este tiempo la propietaria les dio la opción de conciliar, pero algunos rechazaron y otros aceptaron.

Quienes aceptaron no tienen problemas, dijo la profesional, pero las otras, “no quisieron realizar ninguna conciliación, no quieren, hay personas que no solo tienen un solo terreno, sino 20 terrenos”, argumentó.

Negó que el desalojo de los vecinos sea por un conflicto de herencia. Y las personas retiradas de sus casas habrían pagado por el terreno pero a otra persona que no es propietario, “ellos tendrían que ir a reclamar la estafa que han sufrido (a esa persona)”, señaló.

Argumentó que para el desalojo se siguió todos los pasos procesales.