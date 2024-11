“Uno de ellos, con una cuerda, me la puso en el cuello”, periodista de Unitel relata agresión en un punto de bloqueo

Fuente: Unitel

El pasado 26 de octubre, cuando se cumplía el día 13 de bloqueo de los sectores evistas en la ruta nueva Cochabamba-Santa Cruz, un equipo de Unitel sufrió agresiones y amedrentamiento por parte de los bloqueadores que se encontraban en la zona de Melga.

El periodista Jurgen Guzmán relató que a un inicio, los bloqueadores los recibieron “más o menos bien”, lograron grabar algunas imágenes, pero luego de unos minutos, los manifestantes los rodearon con palos y piedras.

El equipo trató de explicar que se grabarían unos despachos para el noticiero; sin embargo, los bloqueadores trataron de quitarles los equipos e inclusos sus celulares.

“Al final, uno de ellos que tenía una cuerda, me la puso en el cuello -según ellos fue una broma- pero realmente se portaron reacios”, contó Guzmán.

Pese a que el equipo se retiró a unos tres kilómetros de distantes, fueron nuevamente increpados por los bloqueadores.

Otras agresiones

La mañana del martes 29 de octubre, Josué Chubé, periodista de Unitel, resultó herido durante los enfrentamientos en un punto de bloqueo instalado en el municipio de Mairana, en los Valles cruceños.

“Se escuchó dinamita, los bloqueadores tiraban piedras y tras dos horas de enfrentamiento, emboscaron a los policías y nosotros quedamos al medio. Nos llenaron de piedras y palos. Me separé del grupo, ahí me apalearon, me pegaron con todo”, dijo Chubé, quien luego fue internado para recuperarse de las lesiones.