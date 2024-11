¿Uruguay es demasiado estable?

La lección de la última década en el país es que la estabilidad por sí sola no es suficiente

“Un cambio seguro que no sea radical”. No es un eslogan político para acelerar el pulso. Sin embargo, una campaña centrada en ese mensaje fue suficiente para que Yamandú Orsi, del Frente Amplio, el partido de izquierda, ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay el 24 de noviembre. Orsi, ex alcalde de Canelones, el estado que rodea a la capital, Montevideo, venció a Álvaro Delgado, ex jefe de gabinete del actual presidente de centroderecha. Delgado se vio lastrado por una serie de escándalos en su partido y un repunte de la inflación pospandemia. Él también llevó a cabo una campaña cautelosa y centrista. “La fuerza centrífuga [en la política uruguaya] es hacia la moderación, hacia la convergencia”, explica Gabriel Oddone, quien será el ministro de Finanzas de Orsi.

La estabilidad está en el corazón mismo de la política uruguaya. Ambos candidatos la prometieron repetidamente. Una falange de analistas sostiene que es la gran virtud del país. De hecho, ha ayudado a que el país de 3,4 millones de habitantes se convierta en uno de los más prósperos de América Latina, con una desigualdad relativamente baja y un Estado de bienestar en gran medida funcional. Sin embargo, Uruguay demuestra cada vez más no sólo los beneficios de la estabilidad, sino también sus límites como estrategia de desarrollo.

La cultura de estabilidad y moderación de Uruguay es, por supuesto, loable, especialmente comparada con la de la región. Ayuda a evitar grandes errores y mantiene a los extremistas alejados del poder. A diferencia de su vecino Brasil, en Uruguay siempre se aceptan los resultados electorales. Sus partidos políticos están establecidos desde hace mucho tiempo y son los más confiables de América Latina. La separación entre la Iglesia y el Estado es tan absoluta que la Navidad se conoce oficialmente como el “día de la familia”

La estabilidad económica se toma aún más en serio. Oddone y Diego Labat, que habría sido ministro de Finanzas si Delgado hubiera ganado, a menudo parecen como si pudieran estar en el mismo partido. “La estabilidad macroeconómica es una condición fundamental que debe preservarse”, dice Oddone. El derrotado Labat está de acuerdo fervientemente. Los uruguayos son tan conscientes del valor de la estabilidad económica que el mes pasado, en un referéndum, rechazaron la tentadora posibilidad de jubilarse cinco años antes porque habría inflado el déficit. Todo esto le da a Uruguay una baja inflación y los costos de endeudamiento soberano más baratos de América Latina. Comparado con Argentina, una pesadilla de inflación y controles de capital, Uruguay es un paraíso económico.

Los argentinos lo han notado. Muchos de los más ricos eligen vivir en Uruguay. Uno de ellos, Marcos Galperin, el hombre más rico de Argentina, dice que aprecia que los partidos recién elegidos no sientan la necesidad de “romper todo y cambiar todo”. Los fanáticos de Uruguay no son solo multimillonarios. Cuando se le preguntó qué sociedad admira, Gabriel Boric, el presidente izquierdista de Chile, respondió: “Me gustan mucho los uruguayos”.

Pero el enfoque de Uruguay en la estabilidad parece venir acompañado de una preocupante falta de urgencia sobre una serie de problemas arraigados. Entre 2005 y 2014, el aumento de los precios de las materias primas junto con una macroeconomía sólida ayudaron al país a prosperar. Luego, el superciclo de las materias primas terminó. En muchos indicadores desde 2014, un período en el que los dos principales bloques políticos han tenido poder, Uruguay se ha estancado. El ingreso per cápita, que creció más del 50% en los nueve años hasta 2014, solo ha aumentado un 7% en los nueve años siguientes. Toda la región ha tenido dificultades en este último período, pero el desempeño de Uruguay es peor que el de Bolivia, Paraguay y Colombia, países que nadie considera superestrellas económicas.

La desigualdad, que venía desplomándose, ha aumentado ligeramente. La pobreza se ha estancado durante una década en torno al 10% de la población. El Estado sigue inflado; más del 15% de la población económicamente activa trabaja para él. Sin embargo, la ambición económica llamativa no se dio en la campaña. La gran promesa de Delgado fue convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina en cinco años; según la mayoría de los indicadores ya lo es. El mensaje económico más fuerte de Orsi en la campaña fue simplemente que no arruinará la estabilidad macroeconómica.

El sistema escolar de Uruguay está en problemas. Los puntajes en las pruebas PISA, un programa de comparación internacional, se han estancado desde 2015. Aproximadamente la mitad de los estudiantes del país abandonan la escuela secundaria temprano. A pesar de todo esto, Orsi, alérgico a sonar radical y con la vista puesta en los sindicatos de docentes, prometió: “No voy a proponer grandes reformas educativas”.

Pero lo más alarmante es el empeoramiento de la situación de seguridad. La tasa anual de homicidios en Uruguay es de aproximadamente 11 por cada 100.000 habitantes, unas 16 veces más alta que en España. Esto representa un aumento respecto de los ya elevados ocho por cada 100.000 de 2014, incluso con una tasa de encarcelamiento que es la décima más alta del mundo. Sin embargo, ambos partidos prometieron en gran medida más de lo que hicieron en sus mandatos más recientes. Ninguno tuvo mucho impacto.

Ninguno de estos problemas es fácil de solucionar. Los sucesivos gobiernos han intentado reformas. Pero ante los graves problemas de crecimiento, educación y delincuencia, los partidos políticos deberían ofrecer más que versiones de derecha e izquierda de más de lo mismo. La preferencia de los políticos uruguayos por comparar a Uruguay con su problemática región, en lugar de con el mundo rico, es una concesión a la mediocridad. Tal vez el electorado no quiera una reforma profunda, pero no se le ha ofrecido seriamente durante años (los grandes temas de discusión del tercer partido más importante en esta elección fueron el bienestar animal y la salud mental).

¿Será Orsi más audaz en el cargo? “Ojalá que así sea”, suspira Martín Rama, uno de los principales economistas de Uruguay. El truco está en encontrar ambición y radicalismo de tipo centrista, no del tipo inflacionario que es popular en el resto de la región. Las reformas radicales impulsadas por los sectores más a la izquierda del partido de Orsi podrían ser preocupantes. Sin embargo, la lección de la última década en Uruguay no es sólo que la estabilidad es crucial. También es que la estabilidad por sí sola no es suficiente.