Uso de autos eléctricos sube, pero solo hay 14 electrolineras en el país

Fuente: Visión 360

El uso de los vehículos eléctricos va en aumento. El cambio en la matriz energética del transporte se ve acelerado por la crisis de combustible por la que atraviesa Bolivia desde hace meses. Sin embargo, pese a la demanda, la red de recarga es insuficiente. Solo hay 14 electrolineras en todo el país.

Solo en La Paz, hasta septiembre, la Alcaldía registró 112 vehículos eléctricos -radicados en el municipio- que decidieron acogerse a los incentivos impositivos para este tipo de transporte. Esto sin contar a los usuarios que aún no se han registrado o que están radicados en los municipios vecinos.

Los mitos sobre estos autos son muchos, desde la falta de fuerza hasta la seguridad. Sin embargo, estos son parte de todo cambio y los ciudadanos empiezan a ver en estos vehículos una muy buena opción.

“Mantener un auto eléctrico es menos costoso. El mío no pierde fuerza en subidas ni bajadas. En cambio, para un auto a gasolina o diésel, conseguir combustible es cada vez más difícil… Ahora que hay que hacer filas y se habla de quitar la subvención ya no conviene”, dijo Óscar, usuario de un vehículo de procedencia china desde hace medio año.

El uso de los vehículos eléctricos es una de las tareas para el plan del cambio de la matriz energética del país hasta el Bicentenario. La idea no es reciente y no es solo del sector estatal, se habla de ello desde hace décadas.

En Bolivia, no se puede hablar de este camino sin mencionar a Quantum Motors, una empresa privada pionera en la fabricación de autos eléctricos en Latinoamérica, que se fundó en 2010. Sus creadores se comprometieron con un vehículo sostenible y asequible para toda la población en general. Sus precios están entre los más alcanzables del mercado.

“Soy dueño de uno de los Quantum, lo saco todos los días ida y vuelta. Vivo en la zona norte de La Paz, con muchas subidas de las empinadas. Cuando me ven varios conductores me preguntan sobre el auto, son incrédulos”, relató Juan Carlos Canaza mediante sus redes.

Y es que la comunidad de propietarios crece tanto que ya tienen una página en la que comparten dudas, experiencias, ofertan y demandan vehículos, piezas o insumos. A ella no solo acuden propietarios, sino nuevos interesados ​​que desean disipar sus dudas.

Cuando Quantum nació provocó mucha expectativa en el país; Bolivia empezaba a producir los autos del futuro. Pero, aunque el rubro ya estaba en marcha en el resto del mundo desde los años 90, el país no estaba listo.

El vehículo no podía conseguir una placa por falta de regulación, no había una red de puntos de estaciones de recarga o electrolineras y tampoco se tenía claro cómo precios regulares o cómo debían instalarse.

Tener políticas para incentivar la circulación de estos vehículos tardó años. La primera llegó con la promulgación del Decreto Supremo 4539, del 07 de julio de 2021. La norma estableció una estrategia integral destinada al ahorro y eficiencia energética a través de incentivos tributarios y financieros para la fabricación, ensamblaje, importación y uso de vehículos automotores y Maquinaria agrícola de tipo eléctrico e híbrido.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tras la reglamentación y aplicación se logró el ingreso de 3.388 motorizados eléctricos al parque automotor del país. Solo contando a los importados.

Según se detalló, entre julio y diciembre de 2021 se importaron 601 motorizados eléctricos, en 2022 la cifra subió a 894 y en 2023 a 1.893. Aún no se tiene la cifra de 2024.

La norma no solo establece incentivos al uso, fabricación e importación. En su Disposición Tercera, determina que la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) “por sí misma oa través de sus filiales, implementará e instalará sistemas de recarga para vehículos eléctricos”.

Estos, según la norma, debían ser puestos en marcha “en un plazo máximo de 90 días calendario, computables a partir de la emisión de la reglamentación específica”.

Si bien desde entonces la cifra de autos sube, no pasa lo mismo con la red de puntos de recarga. Al momento, según reportes de Ende, en el país se han inaugurado 14 electrolineras, especialmente en el eje troncal.

“Mi auto está prácticamente nuevo, lo compré hace unos cuatro meses, por eso está hasta con sus plastiquitos. Una carga completa me alcanza para algo más de 200 kilómetros, las subidas gastan un poco más de energía, pero hasta ahora no tuve problemas. Lo que sí es que cuando toca cargar, es toda la noche, se supone que en las electrolineras es rápido, pero no hay”, dijo un usuario. No dio su nombre, pero permitió que Visión 360 lo fotografiara.