Viajes de buses interdepartamentales están afectados por la escasez de diésel, denuncian operadoras

Desde hace más de 15 días distintos conductores denuncian que deben esperar durante horas e incluso días en las estaciones para cargar combustible.

Dentro de la Terminal de Cochabamba hay una estación de servicio; sin embargo, estos días no está atendiendo por la escasez de combustible.

En la Terminal de La Paz una de las funcionarias de una empresa lamentó que las salidas de los buses no son regulares por la falta de diésel. “Los buses no pueden salir, están haciendo fila dos días”, explicó.

La mujer señaló que en el caso de la empresa en la que trabaja solo viaja hacia Oruro, no a Cochabamba, porque en esta última ruta no tienen certeza que no hay rocas que impidan el paso por la carretera.