Villegas decide dejar el club Wilstermann, que apuesta por Taboada

Fuente: lostiempos.com

Mustafá explicó que el martes por la noche sostuvo una reunión con Eduardo Villegas y parte de su cuerpo técnico, en la cual le hicieron conocer que decidieron dejar el cargo.

“Tuvimos una reunión con el profe Villegas, quien decidió dar un paso al costado por la situación con los jugadores; la verdad, traté de persuadirlo, porque no comparto la determinación, pero sí la respeto. Sólo nos queda agradecerle por su trabajo y desprendimiento”, sostuvo Mustafá.

Villegas entendió que su estadía podría complicarse, ya que estaría al mando de un camarín quebrado, porque si bien contaba con el respaldo de algunos jugadores, varios otros le quitaron el apoyo.

Entre tanto, sobre la llegada de Franz Taboada a la dirección técnica, el titular rojo aseguró que se hará cargo del equipo por los siguientes partidos.

Aunque no quiso señalar que Taboada se quedará hasta que finalice el Torneo Clausura, sí dejó en claro que la dirigencia no está en conversaciones con ningún otro técnico, porque “no creo que nadie quiera venir por un mes; la mayoría de los técnicos quieren hacer contratos largos. El que quiera venir tiene que hacerlo por los nueve partidos que quedan. No hay ningún nombre en carpeta”.

Sobre el accionar del plantel el lunes y martes, Mustafá indicó que “sucedieron algunas cosas que no deberían pasar por el principio de autoridad y de respeto a las personas. Como directiva, vamos a tomar cartas en el asunto. No es que les hayamos dado el gusto a los jugadores. Fue Villegas quien nos manifestó que por el bien del club daba un paso al costado”.

Sin el ánimo de justificar a nadie, Mustafá, reconoció que toda esta crisis en la interna del plantel se generó como una “consecuencia de todo lo que está pasando en el club, sobre todo de la parte económica”.

Mientras la hinchada organizada de Wilstermann, denominada Gurkas, hizo conocer su desacuerdo con el accionar de los jugadores y la salida de Villegas, el plantel profesional se mostró más unido, después de que todos los futbolistas publicaran una foto del grupo que se tomaron el lunes por la tarde, tras la práctica sin la presencia de Eduardo Villegas y con el mensaje de “Juntos hasta el final”.

Entre tanto, Taboada tomó las riendas del plantel profesional y ayer tuvo su primer entrenamiento.

“Somos conscientes de que Wilstermann está pasando por un mal momento. Buscaremos levantar esto. Tuvimos el respaldo de los jugadores que es muy importante para nosotros. Lo primero que planificamos es el partido frente Aurora, me gusta ir partido a partido, no me gusta hablar del futuro”, advirtió el estratega.

Taboada estará acompañado por Edward Zenteno (ayudante de campo), Alejandro Espinoza (asistente técnico), Weimar Santiesteban (preparador físico) y Edmundo Morales (preparador de arqueros).

La “Copa 75 años” se juega mañana

El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, confirmó que mañana se disputará la “Copa 75 años”, en un partido ante su clásico rival Aurora.

Este clásico valluno se jugará en el estadio Félix Capriles, desde las 20:00, pero el espectáculo se iniciará a las 18:00, ya que se tiene previsto realizar una serie de actividades, como un sorteo de ocho pasajes al partido Bolivia-Paraguay, con sus respectivas entradas.

“Se tendrá aeromodelismo, perros policías. Se tendrá sorteos de chamarras, poleras del club y de empresas que quisieron ayudarnos en la organización de este partido brindándonos vales para restaurantes, para el IC Norte. Queremos que sea una fiesta para el club”, dijo Mustafá.