De la misma manera que los parásitos cerebrales han evolucionado para aprovecharse de sus anfitriones en pos de sus objetivos evolutivos, los virus parásitos de la mente humana (ideas devastadoras y malas) funcionan de manera similar.

Parasitan las mentes humanas, volviéndolas impermeables al pensamiento crítico, mientras encuentran formas inteligentes de propagarse entre una población determinada (por ejemplo, logrando que los estudiantes se inscriban en departamentos de estudios de la mujer).

Así escribe Gad Saad en The Parasitic Mind, un libro extenso en el que se queja de los “virus mentales” como el “posmodernismo, el feminismo radical y el constructivismo social”, todos ellos “ligados por el rechazo total de la realidad y el sentido común”.

Saad no es el único que analiza las ideas “woke”. En los últimos años, el “virus de la mente consciente” se ha vuelto viral entre los guerreros culturales de derecha. En una entrevista reciente, Elon Musk afirmó que el virus mental incluso había matado a su hijo. Lo que quiso decir no fue que en realidad había matado a su hijo (está muy vivo), sino que su hijo es transgénero y, por lo tanto, aparentemente, está muerto para él.

Según Musk, “básicamente lo engañaron para que firmara documentos” que permitían a su hijo tomar bloqueadores de la pubertad, que “en realidad son solo medicamentos esterilizantes”. Esta experiencia lo radicalizó: “Después de eso, prometí destruir el virus woke de la mente ”.

Virus mentales por todas partes

Caracterizar las ideas como “virus mentales” no es algo nuevo. Desde 2016, ha sido la metáfora favorita adoptada por el bando opuesto en la guerra cultural para caracterizar la desinformación y las teorías conspirativas en línea.

Malas ideas, escribe el filósofo Andy Norman,

“Tienen todas las propiedades de los parásitos. Las mentes los albergan, del mismo modo que los cuerpos albergan bacterias. Cuando las malas ideas se propagan, se replican: se crean copias en otras mentes. Una idea puede incluso inducir a su anfitrión a infectar otras mentes, de la misma manera que el virus de la gripe puede inducir un estornudo que propague la infección. Por último, las malas ideas son dañinas casi por definición”.

Del mismo modo, el investigador de desinformación Sander van der Linden escribe:

“Hay virus de la mente y no sólo de tipo biológico… La desinformación, las teorías conspirativas y otras ideas peligrosas se adhieren al cerebro y se introducen profundamente en nuestra conciencia… La desinformación puede alterar fundamentalmente la forma en que actuamos y pensamos sobre el mundo. El virus de la desinformación secuestra partes de nuestra maquinaria cognitiva básica”.

Al menos desde que Richard Dawkins introdujo por primera vez el concepto de “memes” en la década de 1970, este enfoque también ha influido en la forma en que muchas personas analizan las religiones.

Los “virus mentales” no existen

Las ideas, incluidas las malas, no son virus mentales infecciosos. Esta metáfora se basa en una imagen inexacta de la psicología humana y del comportamiento social que funciona para demonizar, no para comprender. Por eso, envenena el debate público, aumenta la polarización y obstaculiza nuestra capacidad colectiva para comprender el mundo y a los demás.

Expondré tres puntos generales:

1] La metáfora del «virus mental» presupone que la verdad es evidente, por lo que las creencias falsas deben surgir de la irracionalidad. Esto pasa por alto cómo las personas forman creencias basadas en información diferente, fuentes confiables y marcos interpretativos, lo que significa que los individuos racionales pueden desarrollar fácilmente visiones del mundo radicalmente divergentes.

2] Las personas suelen adoptar y difundir ideas porque sirven a objetivos prácticos que van más allá de la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, las narrativas religiosas, ideológicas y conspirativas suelen cumplir funciones propagandísticas o promover los intereses sociales de las personas. Este tipo de razonamiento motivado no se parece en nada a la infección pasiva por “virus mentales”.

3] Los sistemas de creencias no se propagan por simple contagio, sino que se mantienen mediante dinámicas sociales complejas e incentivos en los que los miembros de las tribus basadas en creencias ganan estatus al imponer, racionalizar y difundir realidades a su medida.

La verdad no es evidente por sí misma

Quienes caracterizan las ideas que les desagradan como “virus mentales” no creen que sus propias ideas sean virus mentales.

Por ejemplo, según figuras como Gad Saad y Elon Musk, el progresismo es un virus mental , pero el antiprogresismo no lo es. Asimismo, Richard Dawkins sostiene que la religión es un “virus de la mente”, pero las ideas científicas no, y los investigadores de la desinformación no explican la popularidad de sus investigaciones en términos de contagio social.

Teniendo en cuenta esto, para establecer que algo es un virus mental, no basta con señalar que se “propaga” de una persona a otra. Eso es cierto para prácticamente todas las ideas.

Los humanos somos animales sociales. Nos influimos unos a otros de innumerables maneras a través de la comunicación y las referencias sociales, y la mayor parte de lo que creemos en ámbitos como la política se basa en información (evidencia y argumentos) que obtenemos de otros. Esto es tan cierto para el antiprogresismo como para el progresismo, por ejemplo.

¿Qué distingue, entonces, las buenas ideas de los virus mentales?

Un argumento principal es que los virus mentales pasan por alto las facultades racionales o el pensamiento crítico de las personas. En otras palabras, las buenas ideas se propagan porque tienen cualidades epistémicas positivas (evidencia, plausibilidad, coherencia), mientras que las malas ideas se propagan a pesar de carecer de estas cualidades.

Realismo ingenuo

Este argumento implica un ejemplo clásico de realismo ingenuo.

Los realistas ingenuos piensan que “la verdad” es evidente por sí misma, lo que significa que cualquiera que no vea la verdad (que esté en desacuerdo con ellos) debe ser malvado, irracional o tener el cerebro lavado. Como observó Walter Lippmann:

“Quien niega mi versión de los hechos me parece perverso, extraño, peligroso. ¿Cómo puedo explicarlo? El oponente siempre tiene que dar una explicación, y la última explicación que buscamos es que él ve un conjunto diferente de hechos”.

Esta actitud subyace al discurso del “virus mental”. La idea motivadora detrás de esta forma de hablar es: “Mis opiniones son tan evidentemente correctas que la única explicación de por qué alguien estaría en desacuerdo con ellas es la irracionalidad bruta”.

El realismo ingenuo es un error.

La relación entre “los hechos” (lo que Lippmann llamó el “entorno real”) y las ideologías que formamos para explicar esos hechos (el “pseudoentorno”) está filtrada de innumerables maneras por la información a la que prestamos atención, las voces a las que estamos expuestos, en quién confiamos y cómo interpretamos el mundo.

Debido a este proceso fuertemente mediatizado, nuestras ideologías son siempre imágenes altamente selectivas y de baja resolución de una realidad vasta y compleja.

Teniendo en cuenta esto, las personas racionales pueden fácilmente terminar con visiones del mundo tremendamente divergentes simplemente porque estuvieron expuestas a información diferente, confiaron en fuentes diferentes, se centraron en hechos diferentes o interpretaron esos hechos a través de marcos explicativos diferentes.

wokeism

Para hacerlo más concreto, pensemos en el wokeismo. Aunque hay un desacuerdo interminable sobre lo que significa “woke”, es fácil señalar los tipos de ideas que suelen asociarse con él: las sociedades occidentales están estructuradas para beneficiar a algunos grupos (por ejemplo, los hombres blancos heterosexuales) a expensas de otros (por ejemplo, las minorías ètnicas, las mujeres, las personas queer, etc.); la opresión histórica sigue afectando a los grupos marginados; la discriminación “sistémica” y “estructural” y los “prejuicios implícitos” perpetúan desigualdades injustas; las formas de opresión que se entrecruzan implican efectos de interacción complejos; la “neutralidad” (es decir, no respaldar ni apoyar el activismo despierto) perpetúa la injusticia social; y así sucesivamente.

Implica una grave falta de imaginación pensar que la irracionalidad bruta o el conformismo sin sentido son las únicas explicaciones de por qué muchas personas encuentran atractivo este paquete de ideas.

Por ejemplo, parece haber evidencia considerable de progresismo en forma de disparidades impactantes en los resultados (ingresos, educación, salud, influencia política, etc.) entre diferentes grupos demográficos.

Los expertos también han realizado innumerables estudios históricos, sociológicos, psicológicos y filosóficos que justifican y apoyan explícitamente las ideas progresistas. Además, muchas personas impresionantes, de alto estatus y aparentemente confiables respaldan o asumen repetidamente una visión del mundo progresista.

Nada de esto significa que el progresismo sea «verdadero». Como otras ideologías populares, creo que contiene una mezcla de verdades, percepciones, omisiones, exageraciones, ofuscaciones y explicaciones engañosas.

Sin embargo, solo un realista ingenuo establecería una conexión estrecha entre la racionalidad y la verdad. Incluso si piensas que el progresismo es profundamente defectuoso, tus razones para esta evaluación (tus pruebas contrarias, explicaciones alternativas y críticas) no están incorporadas en el mobiliario visible de la realidad, accesibles a la observación directa si solo tus enemigos ideológicos miraran.

Son constituyentes de tu pseudoentorno, construido a partir de tu historia distintiva de aprendizaje, razonamiento y confianza.

Irracionalidad motivada

Por supuesto, no quiero decir que todo el mundo sea siempre perfectamente racional. Por ejemplo, cuando Elon Musk declaró recientemente que “la guerra civil es inevitable” en el Reino Unido durante los disturbios en los que participó un grupo marginal de fanáticos y matones, fue una opiniòn muy desafortunada.

Esto toca otro problema para el análisis del “virus mental”: incluso cuando los fallos sistemáticos de la racionalidad son relevantes para la adopción y difusión de creencias, esto no se debe a que las personas se hayan infectado pasivamente con virus mentales. Se debe típicamente a que las personas tienen otros objetivos e intereses distintos de la búsqueda desinteresada de la verdad.

Religión

Pensemos en la religión. Desde un punto de vista puramente epistémico (desde la perspectiva de preocuparse exclusivamente por la verdad), muchas creencias religiosas (aunque no todas) son difíciles de entender. Richard Dawkins tiene razón en eso. Sin embargo, de ello no se deduce que las creencias religiosas sean errores meméticos difundidos sin tener en cuenta los intereses y objetivos de las personas.

En cambio, la investigación sugiere cada vez más que muchos sistemas de creencias religiosas son tecnologías sociales gradualmente elaboradas y refinadas con el tiempo por agentes estratégicos impulsados ​​a (i) alentar a otros a ser más morales y (ii) señalar sus propios compromisos morales.

Esta es la razón por la que la mayoría de los sistemas de creencias religiosas postulan agentes sobrenaturales (deidades) y fuerzas (karma) que monitorean e incentivan el comportamiento moral.

También es la razón por la que las comunidades religiosas a menudo moralizan el compromiso con las creencias religiosas compartidas, tratándolas como ortodoxias sagradas, creando deberes para afirmarlas, protegerlas y difundirlas, y castigando a los blasfemos y herejes que las amenazan.

Dado que la función de tales ideas no es la verdad, no sorprende que las personas religiosas a menudo traten sus creencias de maneras que parecen irracionales desde un punto de vista estrictamente epistémico.

Sin embargo, subyacente a esa irracionalidad epistémica hay una racionalidad social importante, que podría explicar por qué las personas religiosas a menudo son más felices, más saludables, más prósperas y más realizadas que los ateos.

Ideologías

Lecciones similares se aplican a las ideologías políticas. Aunque algunas personas adoptan ideologías únicamente porque están persuadidas por evidencias y argumentos, los objetivos e intereses prácticos también suelen ser importantes.

Por ejemplo, las ideologías a menudo cumplen funciones propagandísticas: presentan ideas y narrativas que segmentos específicos de la sociedad se benefician al difundir. Cuando eso sucede, los beneficiarios de esa propaganda pueden llegar a apegarse mucho a las ideologías por razones independientes de su verdad.

De manera similar, la adhesión a ciertas ideologías puede cumplir funciones de señalización social. En muchos contextos, abrazar y afirmar ciertas ideologías indica que el creyente tiene cualidades atractivas o muestra lealtad a individuos y grupos específicos. Una vez más, cuando las personas se benefician de enviar tales señales, a menudo priorizan el compromiso con la ideología por sobre la pura racionalidad.

Por supuesto, en muchos casos, la conexión entre el interés propio y la ideología es transparente. No hace falta mucha perspicacia para ver que los reyes se beneficiaron de la creencia generalizada en el derecho divino de los reyes, por ejemplo, o por qué las poblaciones blancas dominantes a lo largo de los últimos siglos se sintieron fuertemente atraídas por las ideologías de la supremacía blanca.

Sin embargo, el interés propio juega un papel en la aprobación de la mayoría de las ideologías. Por ejemplo, el progresismo tiene como objetivo asignar más estatus y poder a los miembros de grupos tradicionalmente marginados, especialmente en profesiones de alto estatus. Teniendo en cuenta esto, los miembros de esos grupos en esas profesiones claramente se benefician de su difusión.

De manera similar, la polarización educativa y otras fuerzas han creado una situación en muchos países occidentales en la que los profesionales blancos con educación universitaria forman parte de una coalición política de izquierda con minorías raciales.

Esto significa que la motivación general de promover ideologías que beneficien a sus aliados podría explicar la atracción de este grupo por las ideas progresistas, junto con el hecho de que respaldar puntos de vista altamente progresistas proporciona una forma de distinguirse de los blancos de clase trabajadora sin educación universitaria.

Por supuesto, estas explicaciones cínicas nunca son la historia completa. A veces, ni siquiera son la historia principal.

Como se ha señalado, es probable que muchas personas se sientan atraídas por las ideas progresistas simplemente porque han sido persuadidas por evidencias y argumentos racionales. Sin embargo, la convicción de que uno es un cruzado por la justicia social puede impulsar sus propias formas de razonamiento motivado.

Si la adhesión a una ideología indica que uno es una buena persona, el intenso deseo de las personas de ser vistas como una buena persona puede impulsarlas a abrazar la ideología con un fanatismo inusual.

Cualquiera sea la causa, el papel del razonamiento motivado en las religiones, ideologías e incluso teorías conspirativas populares revela cuán engañosa es la metáfora del “virus mental”.

Las personas no quieren propagar o infectarse con parásitos dañinos, pero a menudo buscan y adoptan activamente ideas irracionales. Además, estas ideas no tienen intereses propios. Se elaboran y refinan de maneras que promueven los objetivos y las agendas prácticas de las personas.

Los sistemas de creencias no se propagan por contagio

Por último, el análisis anterior se centra en la psicología individual. Sin embargo, no se pueden entender las religiones, las ideologías o las teorías conspirativas populares sin abordar la dinámica social que subyace a su aparición, mantenimiento y transmisión.

Una vez que se centra la atención en esta dimensión social, se hace aún más evidente lo engañosa que es la metáfora del “virus mental”.

Cuando se trata de sistemas de creencias populares que la gente trata como virus mentales, no se propagan por mero contacto o “exposición” entre víctimas desventuradas.

En cambio, se comparten entre comunidades comprometidas de cocreyentes, tribus basadas en creencias que se coordinan de formas complejas para producir, proteger y propagar realidades a medida.

En primer lugar, crear y mantener narrativas que definen la identidad a menudo requiere mucho trabajo. Aunque la irracionalidad motivada a nivel individual desempeña un papel, este trabajo suele externalizarse a formas complejas de andamiaje social.

Las tribus basadas en creencias transforman las creencias compartidas en ortodoxias sagradas, imponen normas que impiden que se las cuestione y alientan a los miembros del grupo a comunicar evidencias y argumentos que las respalden.

En consecuencia, la comunidad está protegida de la exposición a evidencias contrarias y críticas de aquellos en quienes confía.

En segundo lugar, las personas inteligentes pueden ganar estatus dentro de las comunidades de cocreyentes invirtiendo tiempo e ingenio en defender y justificar las conclusiones preferidas.

Por ejemplo, incluso entre los creyentes de QAnon, los llamados “Bakers” compiten por la influencia comunitaria mediante formas de trabajo intelectual “diseñadas para construir hechos y teorías específicos que mantengan la cohesión de QAnon a lo largo del tiempo”.

Estos juegos de estatus epistémicos se analizan mejor en términos económicos que epidemiológicos. En lugar de víctimas crédulas infectadas por ideas contagiosas, un mercado de racionalizaciones dirige las energías intelectuales hacia donde obtienen los mayores beneficios.

Finalmente, las tribus basadas en creencias a menudo recompensan lo que Will Storr llama “creencia activa”, demostraciones apasionadas de compromiso con realidades compartidas socialmente recompensadas –y por lo tanto incentivadas– por los miembros del grupo.

Los creyentes activos son verdaderos creyentes. Evangelizan, hacen proselitismo y hacen propaganda. Forman turbas enérgicas que castigan o “cancelan” a los disidentes, herejes y apóstatas. Y hacen sacrificios costosos para demostrar su sincera devoción a “la causa”.

Como observó Eric Hoffer en la década de 1950, lo sorprendente de estas formas de fanatismo es que surgen dentro de comunidades y movimientos con creencias muy diferentes, a veces diametralmente opuestas. Por ejemplo, la dinámica de la cultura de la cancelación caracteriza a las comunidades ideológicas de todo el espectro político y a diversos grupos religiosos a lo largo de la historia.

Este patrón se vuelve menos sorprendente una vez que se comprende cómo las narrativas que definen la identidad de las coaliciones basadas en creencias crean sistemas de recompensas y castigos sociales que alientan tales comportamientos. En cambio, apelar a la idea de virus mentales contagiosos no explica nada.

Por qué es importante

En el mejor de los casos, la metáfora del “virus mental” proporciona una redescripción inútil de algo que ya sabíamos: que los humanos se influyen entre sí y a veces adoptan creencias falsas.

En el peor, distorsiona nuestra comprensión de las creencias, la psicología y la sociedad. Reemplaza una realidad compleja de perspectivas, racionalidad, agencia, interés propio y coordinación social por una caricatura simplista.

¿Por qué es importante?

En primer lugar, la metáfora envenena el discurso público y exacerba la polarización. La representación de las personas como víctimas desventuradas de parásitos cerebrales funciona como una narrativa demonizadora que hace imposible el desacuerdo productivo.

En segundo lugar, refleja y alienta la complacencia y la arrogancia intelectuales. Si la racionalidad no desempeñó ningún papel en el surgimiento de las creencias de otras personas, no hay razón para relacionarse con ellas racionalmente.

Una vez que comprendemos que esto es incorrecto (que las personas tienen razones epistémicas y prácticas para sus visiones del mundo), debemos tomar sus puntos de vista e intereses más en serio.

Además, si personas como usted (no víctimas crédulas de los virus mentales, sino personas comunes y racionales) pudieran adoptar opiniones que usted considera erróneas, debería abrirse más a la posibilidad de que sus opiniones sean erróneas.

Por último, supongamos que usted piensa que la religión, el progresismo, el antiprogresismo, las teorías conspirativas o cualquier otra cosa son profundamente erróneas y dañinas. Si trata a quienes las apoyan como víctimas de los virus mentales, no entenderá cómo abordar o combatir esas ideas.

Por ejemplo, la mayoría de las personas subestiman significativamente las posibilidades de la persuasión racional. Contrariamente a la sabiduría convencional, las personas normalmente pueden ser persuadidas con argumentos racionales.

Esta sabiduría convencional probablemente refleja la misma intuición errónea que subyace a la metáfora del virus mental: que la racionalidad no desempeña ningún papel en el surgimiento de creencias con las que uno está totalmente en desacuerdo.

Además, una vez que comprende que a menudo hay una racionalidad práctica oculta subyacente a muchos sistemas de creencias populares, esto alienta más posibilidades de intervención racional. Por ejemplo, podría intentar cambiar aquellas características de la sociedad que hacen que los sistemas de creencias destructivos sean muy atractivos para las personas.

También se puede hacer un mayor esfuerzo para salvaguardar las normas e instituciones (libertad de expresión, diversidad de puntos de vista, libertad académica, etc.) que protegen a las sociedades de las tribus basadas en creencias que se centran en difundir e imponer sus narrativas preferidas.

No hay soluciones fáciles para este problema. Sin embargo, no se podrá desarrollar ninguna solución si no se comprende la naturaleza y las causas del problema.