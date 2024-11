Vocal del TSE revela que la CIDH rechazó la solicitud de medidas cautelares

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, indicó que se solicitó medidas precautorias al organismo internacional con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades de esa institución.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi reveló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares que tramitaron ante las amenazas que recibieron por diversos actores políticos.

“Entonces, hemos pedido las medidas cautelares a la CIDH y nos han rechazado, nos han denegado, para ellos no reunimos los requisitos. La CIDH no está haciendo el respectivo seguimiento al proceso electoral judicial, prueba de ello es que hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la Comisión”, explicó en entrevista con El Deber Radio.

A mediados de septiembre, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, indicó que se solicitó medidas precautorias al organismo internacional con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades de esa institución. Aseguró que no iban a actuar bajo presión de los actores políticos.

El vocal dijo que existen al menos 15 procesos penales contra los vocales y que aún son objeto de presiones políticas por diferentes actores, indicó que se sienten indefensos y vulnerables.

Por otra parte, se refirió a los recursos legales que se presentaron contra las elecciones judiciales, dijo que hasta el momento existen 46 amparos constitucionales que ponen en riesgo su desarrollo.

Debido a los conflictos sociales, la sala plena del TSE decidió postergar las justas electorales para el 15 de diciembre, ya que existe dificultades técnicas y logísticas para ingresar al trópico de Cochabamba, donde se registra el bloqueo de carreteras por afines a Evo Morales.

En ese sentido, cuestionó el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y aseguró que se extralimitó en sus funciones con los fallos que emitió contra del Órgano Electoral. Por ejemplo, mencionó el fallo a favor de Diego Pary y el resarcimiento económico que debe realizar ese ente por la inhabilitación de su candidatura como senador.

Al respecto, propuso realizar una Asamblea Constituyente para discutir las atribuciones del TCP e incluso consideró que se debe eliminar debido a las decisiones que asumió, que van más allá de sus competencias.

“Yo lanzo una propuesta, como ciudadano, de realizar una Asamblea Constituyente Plenipotenciaria para discutir los roles del TCP, es más, se debería eliminar este tribunal porque están yendo más allá de sus competencias. Hay que discutir los roles de las salas constitucionales, que no pueden ser juez y parte”, expresó.