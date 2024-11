Tras la solicitud de cancelación de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) por “actos sediciosos”, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, aclaró este miércoles el que determina si se transgredió la norma es el Ministerio Público.

Indicó que en días pasados se interpusieron denuncias contra el expresidente Evo Morales y la sigla del MAS, de que “hubieran recibido algún financiamiento o apoyo externo, o si el partido cometió actos de sedición contra el Estado”.

“Todos los casos han sido tomados en conocimiento por nuestra sala plena, por un conducto regular, conducto administrativo, ahora está bajo análisis de nuestra Dirección Jurídica en tratamiento jurídico. ¿Por qué? Porque tiene estas tipicidades, porque el Órgano Electoral no podría y no tenemos la competencia para señalar si se cometió no sedición”.

Asambleístas de la bancada de La Paz Somos Pueblo presentaron la mañana de este miércoles un memorial al TSE, con el que solicitan la cancelación de la personería jurídica del MAS por “actos sediciosos” durante el bloqueo de caminos de 23 días.

Rechazo

En medio de los enfrentamientos con la Policía y el desbloqueo en la localidad de Parotani, Cochabamba, sectores afines al expresidente Morales tomaron tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba: el regimiento Cacique Maraza, la Novena División y le base naval de Puerto Villarroel.

Incluso el presidente Luis Arce denunció la toma de las unidades militares y rechazó de manera contundente “los bloqueos criminales de Evo Morales, así como esas acciones delincuenciales”.

Tahuichi aclaró que, para determinar esa figura legal de “actos sediciosos”, está el Ministerio Público, instancia competente.

Añadió que el Órgano Electoral no es Ministerio Público y no tiene las competencias. “Tiene que haber una tercera institución que tenga la respectiva competencia y en función a esa sentencia. El Órgano Electoral, producto de esa investigación, adoptará una determinación”

Investigación

Indicó que, de comprobarse que cometió “un acto de sedición”, una organización política pierde su personería jurídica.

El 30 octubre, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Oscar Balderas presentó una denuncia en el TSE contra Morales por vulnerar la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, al recibir vehículos del Gobierno de Venezuela.

En la denuncia, también solicitó la suspensión de Morales en actividades políticas por un periodo de cinco años.