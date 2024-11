“¡Yo gritaba, y él me ayudó!”, contó Gisel y agradeció a Don Julio quien la rescató de la mazamorra

Gisel Pacajes, víctima de la ‘mazamorra’ en Bajo Llojeta, agradeció a su vecino quien la salvó de la mazamorra.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Gisel Pacajes, víctima del trágico deslizamiento de tierra conocido como la ‘mazamorra’ en Bajo Llojeta, relató con emoción los angustiosos momentos que vivió, cuando quedó atrapada en su auto por la avalancha de barro y piedras.

Afortunadamente, fue rescatada por Julio Gutiérrez, un vecino que, sin pensarlo dos veces, se armó de valor para salvarla.

A sus 30 años, Gisel quedó atrapada entre el barro, temerosa de no salir con vida. «Recuerdo todo lo de esa noche. Estaba desesperada, gritando ‘mi mamá, mi mamá’, y usted me decía ‘no, señorita, no se vaya’. Gritaba por mi ansiedad», narró entre lágrimas.

Durante ese angustioso momento, Julio, quien le brindó apoyo, le recomendó orar para mantener la calma, ya que él mismo estaba en shock por la magnitud del desastre.

Gisel agradeció profundamente a Julio, destacando el coraje con el que enfrentó la situación. «Lo veía a él, y quería ayudar a varias personas, pero me admiro su valor al rescatarme a mí y a otras personas», expresó, visiblemente emocionada por el gesto heroico durante entrevista en el QNMP.

Por su parte, Julio Gutiérrez, humilde ante el reconocimiento, se mostró optimista. «Esperemos que todo este momento pase, te invito a visitarnos. Hay que mirar adelante y tener mucha fe en Dios», dijo.

Ambos compartieron su relato como un símbolo de valentía, solidaridad y esperanza, recordando que, en tiempos de crisis, los actos desinteresados pueden marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.