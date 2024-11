Zeballos y Arias jugarán contra el exfutbolista Forlán y Coria en el Uruguay Open

La dupla nacional será parte de un partido histórico, pues será el debut profesional en el tenis del exdelantero de la selección charrúa

Los tenistas bolivianos Federico Zeballos y Boris Arias se enfrentarán al exfutbolista Diego Forlán y al argentino Federico Coria en la primera ronda de dobles del Uruguay Open, torneo de categoría Challenger que arrancará el lunes, según el sorteo que hubo este sábado.

Zeballos y Arias, de las mejores duplas que hay en Sudamérica, tendrán la chance de vivir una experiencia inédita, ya que por primera vez Forlán, exfutbolista de talla mundial que jugó en los mejores clubes de Europa, hará su debut profesional en el tenis luego de haber disputado algunos campeonatos amateurs.

“Ya veníamos hablando hace un par de semanas que sería divertido jugar contra él. Vamos a entrar a disfrutar y jugar el partido. Va a ser un evento increíble, creo que todo el público va a estar para él y tenemos que ir a disfrutarlo”, dijo Arias.

Zeballos manifestó que “es raro que a un exfutbolista le hayan dado una invitación en un torneo profesional de tenis, pero hay que disfrutarlo porque fue una figura, hay que pasarla bien. Habrá mucha gente que vendrá a verlo, la cancha estará llena, será un partido bonito para disfrutar”.

A ganar

Ambos contaron que en la edición 2023 de este torneo lo vieron en persona e incluso Arias se sacó una fotografía con él y más allá de que será una linda experiencia, ellos buscarán hacer lo suyo para ganar.

“El año pasado lo vimos jugando y aproveché para sacarme una foto con él. Lo vimos jugar un poco y su compañero Federico Coria juega muy bien, es buen singlista, de alto nivel. Debemos ir paso a paso, nos ha tocado este partido que será muy lindo de jugar, pero tenemos que abocarnos a lo nuestro, debemos entrar a hacer lo nuestro”, apuntó Arias.

“El año pasado estábamos en este torneo y él estaba a lado. Obviamente su nivel es de un jugador que comenzó a jugar tarde al tenis, pero no juega mal, y después Coria es un jugadorazo, todo el mundo lo conoce. Todos los tenistas en el torneo estábamos esperando el sorteo para ver a quién le tocaba Forlán y Boris, que es muy fanático del fútbol, me decía ‘¿te imaginas que nos toque Forlán?’, así que a disfrutar porque no se va a dar dos veces un partido así”.

Se prevé que el encuentro se juegue el miércoles por la noche, pero debe ser oficializado por la organización.

Repetir la final

En 2023, la dupla nacional salió subcampeona de este certamen y es a lo que apunta nuevamente.

“Fuimos finalistas el año pasado, tenemos que defender la final, pero tenemos que ir partido a partido. Con Fede venimos jugando toda esa gira de challengers en Sudamérica, hay que pensar en nosotros, lo que sabemos hacer”, dijo Arias.

Zeballos sostuvo que “el objetivo de cada semana es llegar a la final. La verdad que no venimos con buenos resultados, pero estamos jugando bien, cada semana nueva que empieza estamos con el objetivo de hacer final y llegar al título, pero vamos partido a partido”.

En este torneo también jugarán los hermanos Hugo y Murkel Dellien.

Hugo, que salió campeón de este torneo en 2021, solo jugará en singles, mientras que Murkel estará en las dos modalidades. En el torneo por parejas tiene como compañero al local Ignacio Carou y se enfrentarán en primera ronda a los argentinos Franco Ribero y Juan Torres.

Fuente: Federación de Tenis