«Definitivamente, no permitiremos que nadie utilice nuestro Estado en las batallas preelectorales de Europa», aseveró el líder del régimen ucraniano.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El año 2025 será clave en el conflicto ruso-ucraniano, declaró el martes el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, en un discurso ante la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), donde presentó su ‘plan de resistencia interna’.

«En los momentos decisivos, y serán el año que viene, debemos evitar que nadie en el mundo dude de la resistencia de todo nuestro Estado, y en esta fase de la guerra se decidirá quién aplastará [a quién]: nosotros al enemigo o el enemigo a nosotros», afirmó Zelenski.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, advirtió a los ciudadanos del duro trabajo que les aguarda. «Mientras el mundo entero espera un milagro de [el presidente electo estadounidense, Donald] Trump, ustedes y yo no debemos esperar, debemos arar, debemos trabajar todos los días con todo el pueblo por la resistencia de todo el Estado», dijo.

«No comerciamos con la seguridad o la soberanía de Ucrania. No renunciaremos a los derechos, sobre todo a nuestro territorio«, continuó el líder del régimen ucraniano. «Definitivamente, no permitiremos que nadie utilice nuestro Estado en las batallas preelectorales de Europa. No será posible ganar a costa de Ucrania. Es posible ganar junto con Ucrania», agregó.

En el contexto de la esfera militar, Zelenski advirtió que será presentado «un nuevo sistema de contrato de servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania para los ciudadanos que no hayan alcanzado la edad de movilización, pero deseen demostrar su valía».

Asimismo, mencionó que el año que viene Ucrania producirá al menos 30.000 drones de largo alcance, así como 3.000 o más misiles de crucero y misiles para drones.

«Ucrania necesita la institución de la ciudadanía múltiple. Debemos reconocer esta realidad. Los ucranianos ya son una nación global. Y no deberían intentar limitar sus derechos, limitarlos, sino orientarlos en beneficio de Ucrania. Ucrania necesita la reescritura del servicio diplomático», remarcó Zelenski.

Además, para «el fortalecimiento institucional de toda la política relativa a los ucranianos en el extranjero» se creará «el Ministerio de la Unificación de los ucranianos, que se ocupará de los asuntos de la sociedad ucraniana global, millones de personas«. Antes de fin de año, de acuerdo con Zelenski, se presentará la candidatura del ministro a encabezar la cartera.

«Los salarios y pensiones en Ucrania se pagarán según la ley», aseguró el líder del régimen de Kiev. «En marzo de 2025 está prevista la indexación de las pensiones, que se realizará teniendo en cuenta el nivel de inflación», dijo.