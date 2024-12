50 Cent criticó a Jay-Z por aparecer en una alfombra roja con su familia un día después de ser acusado por violación

El rapero compartió una foto del productor y su familia para realizar un comentario sarcástico sobre el caso

50 Cent opinó sobre la situación de Jay Z ante las acusaciones de violación

(Créditos: REUTERS/Nathan Howard. REUTERS/Mario Anzuon)

El pasado 9 de diciembre, Jay-Z asistió al estreno de la cinta Mufasa: El Rey León para apoyar a su esposa Beyoncé, quien repitió su papel como Nala en la película. Además, su hija Blue Ivy Carter también se unió al filme, prestando su voz a la leona cachorro, Kiara.

Jay-Z pasó por la alfombra roja y posó en una fotografía que incluía a su hija de 12 años, su esposa y la madre de ella, Tina Knowles. A pesar de ser un lindo retrato familiar, el rapero 50 Cent posteó la imagen en su cuenta de Instagram y en el pie de la publicación criticó al productor por su aparición, cuando un día antes se le señaló de violar a una chica de 13 años en el año 2000.

“Jay dijo que dijeron que rapeé (refiriéndose a la violación) a un niño, todos vístanse, vamos a ver a Mufasa LOL”, escribió el rapero de 49 años, aunque borró la publicación al poco tiempo.

La publicación en la que 50 Cent se burló de Jay-Z, fue eliminada poco tiempo después

(Créditos: Instagram/50 cent)

Cabe destacar que el post eliminado no es la única vez que 50 Cent dio su opinión sobre la acusación de violación hecha contra el famoso. En otra publicación de Instagram, el también empresario compartió una foto de su aparición en Entourage con el texto: “Está bien, no sé qué está pasando, pero ¿Vamos a tener el Super Bowl de todos modos? ¡Solo estoy preguntando por un amigo!”.

El interprete de “Get Rich or Die Tryin’” se refería a la asociación que tiene Roc Nation (empresa del esposo de Beyoncé) con la NFL, la cual comenzó en 2019 y ayuda a seleccionar a los artistas que se presentan en el medio tiempo cada año, junto con la institución deportiva y Apple Music. Para el próximo espectáculo del Super Bowl LIX, el artista que actuará será Kendrick Lamar. La transmisión del partido y el show se realizará el 9 de febrero de 2025.

La demanda contra Jay-Z y Sean ‘Diddy Combs

Sobre el pleito legal, se sabe que Shawn Carter, nombre real de Jay-Z, fue incluido en una de las múltiples demandas a Sean Diddy Combs por abuso sexual. De acuerdo con lo informado, el artista está siendo acusado junto a Combs de violar a una niña de 13 años, identificada como Jane Doe, durante una fiesta posterior a los MTV VMAs en el año 2000.

Jay Z fue acusado de presunto abuso sexual junto a Sean Diddy Combs (REUTERS/REUTERS)

El esposo de Beyoncé negó rotundamente los señalamientos, a través del perfil de X (antes Twitter) de su empresa Roc Nation. El famoso aseguró que estas acusaciones son “atroces” y que el abogado de la demandante, Tony Buzbee, está haciendo todo esto como “un intento de chantaje”. Incluso, dijo que el representante legal se está aprovechando del “escrutinio público” a fin de presionarlo para llegar a un acuerdo.

“Estas acusaciones son tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien quiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado ¿No les parece?Tenemos códigos de conducta y honor muy estrictos. Protegemos a los niños, pero ustedes parecen explotar a la gente para obtener beneficios personales. Solo su red de teóricos de la conspiración, falsos físicos, creerán las estúpidas afirmaciones que han lanzado contra mí y que, si no fuera por la gravedad de los daños a los niños, serían ridículas”, expresó en su comunicado.

Por si fuera poco, la situación del productor ha provocado más reacciones en la Internet, ya que a unas pocas horas de que la demanda civil salió a la luz, una cuenta de Instagram verificada de su suegra Tina Knowles, le dio “Me gusta” a una publicación de ABC 7 Chicago, en la cual se compartieron detalles de la acusación por violación.

Tina Knowles aseguró que su cuenta fue hackeada y no apoya las acusaciones en contra de su yerno

(Créditos: Tina Knowles)

Más tarde, Knowles escribió en su perfil de Instagram que su cuenta había sido hackeada, por lo que ella no le dio “me gusta” al post: “Ningún arma forjada contra mi familia prosperará ¡Me hackearon! Como todos saben, no juego con mi familia. Así que si ven algo que no es característico de mí, ¡sepan que no soy yo!”, indicó.