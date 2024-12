Fuente: La Razón

Marcelo Galván, abogado del expresidente Evo Morales, señaló este lunes que hasta el momento no fueron notificados con el proceso de terrorismo contra el líder cocalero por los 24 días del bloqueo de caminos.

“Continuamos como estábamos, un proceso donde no hay víctimas y el Ministerio de Gobierno está persiguiendo a la víctima para que se presente, lo cual no va a pasar porque no hay víctima y todo sigue en statu quo”, indicó el jurista.

La semana pasada, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó del proceso de terrorismo contra el expresidente, mismo que fue remitido por la Fiscalía de Cochabamba.

“Nos ha llegado un proceso por remisión, exclusivamente de Cochabamba (…), se está investigando un presunto hecho de terrorismo”, informó Torrez, entonces.

Sustento jurídico

En criterio de la defensa de Morales, “supuestamente” se mandó un proceso por el caso terrorismo a La Paz, pero este no tiene un “sustento jurídico”; debido a que no se puede hacer una persecución a derechos sindicales.

“No tenemos una notificación oficial, pero si es un tema de los bloqueos, es una persecución y hacemos la denuncia ante los organismos internacionales. Es una persecución a los derechos sindicales de los movimientos indígenas”, indicó Galván.

Bloqueo

Entre finales de octubre e inicios de noviembre, la localidad de Parotani; Cochabamba, se convirtió en el epicentro de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los seguidores de Morales tras el bloqueo persistente de 24 días.

Entonces, sectores afines a Morales cortaron la normal circulación del paso vehicular hacia el occidente del país, que provocó millonarias pérdidas.

Debido este hecho, el Gobierno detuvo a los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho, por liderar los bloques. Ambos tienen detención preventiva y son acusados por los delitos de terrorismo y otros.

Además de Claros y Cucho, el dirigente campesino Ponciano Santos, de la evista Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana están siendo buscados y son requeridos por la Justicia.