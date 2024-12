ADA advierte que problemas con cargas genéticas y precios de granos afectarán la producción de carne de pollo en 2025

Omar Castro, presidente de ADA, enfatizó que garantizar excedentes de producción es clave para estabilizar los precios, por lo que propuso que a la brevedad posible se apruebe la biotecnología «sin más complicaciones».

Santa Cruz.- El presidente de la Asociación de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, advirtió que la producción de carne de pollo en 2025 enfrentará importantes dificultades debido a dos factores clave: la reducción en la importación de cargas genéticas y el incremento sostenido en los precios de los granos esenciales para la alimentación avícola.

Según Castro, las cargas de aves reproductoras matrices durante los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre estuvieron por debajo de los niveles normales. “De las 160 mil aves reproductoras necesarias, solo logramos importar 100 mil, lo que reducirá la oferta de pollitos bebés disponibles para las granjas el próximo año”, explicó Castro en entrevista con Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen el programa radial La Hora Pico.

Señaló que a esto se suma la escalada en los precios de los granos, como el maíz, el sorgo y los derivados de la torta de soya. “El maíz, que costaba Bs 65 a inicios de año, ahora está en Bs 130. El sorgo alcanzó los Bs 105, y la torta de soya está Bs 150 más cara que al inicio del año. Esto pone en una situación insostenible a los avicultores”, alertó Castro.

Con ese antecedente, sostuvo que estas condiciones obligan a los productores a tomar decisiones críticas, como reducir la carga en sus granjas o adelantar el sacrificio de pollos antes de alcanzar el peso ideal. “El resultado será una menor oferta de carne de pollo, lo que seguirá presionando al alza los precios en el mercado”, advirtió el ejecutivo de ADA.

Señaló que no solo subió el precio de la carne de pollo, también tuvo un impacto en el costo de las carnes de cerdo y res. “Subió por las malas decisiones del gobierno, con políticas erradas respecto al sector agropecuario. Además de otras medidas erradas y otros aspectos. Ahora ¿quién va a pagar el pato? Primero la población y después nosotros”, dijo Castro.

Desde ADA, plantean soluciones para mitigar la crisis y estabilizar el mercado. Una de las principales recomendaciones es fomentar la generación de divisas a través de la producción agropecuaria con exportaciones irrestrictas. “Es crucial aprobar el uso de biotecnología para aumentar los rendimientos agrícolas. Brasil es un ejemplo de cómo estas tecnologías pueden implementarse con éxito”, señaló Castro.

Castro también enfatizó que garantizar excedentes de producción es clave para estabilizar los precios, por lo que propuso que a la brevedad posible se apruebe la biotecnología sin más complicaciones, y puso de ejemplo a Brasil. “Preguntar como aprobaron para copiar estos métodos, no se tiene que inventar estas cosas cuando ya otros países que lo usan hace años”, manifestó.

Dijo que se debe aprobar el tema de biotecnología, pues la población ya consume pan con harina de trigo argentino con transgénico, biotecnología. “En los supermercados, cuántos productos no hay con biotecnología, transgénicos. Eso si puede hacer que en un año se tenga granos en excedente y así se puede estabilizar los precios de los productos… si no hay excedentes uno siempre está al filo de la navaja, si hubo mucho el productor pierde y los precios se caen, pero la población gana, pero si no hay mucho pierde la población porque los precios se elevan, la población paga caro”, concluyó.