Adriano se quebró al ver un mensaje de su padre muerto durante su partido despedida en el mítico Maracaná

Río de Janeiro vivió una tarde inolvidable este domingo, cuando Adriano Leite Ribeiro, conocido mundialmente como El emperador, se despidió oficialmente del fútbol en un amistoso entre Flamengo y Amigos da Italia. El encuentro, que reunió a leyendas del deporte y emocionó a los más de 22.000 espectadores en el icónico estadio Maracaná, tuvo un momento culminante: un video creado con inteligencia artificial que recreó la voz del padre del futbolista, fallecido en 2017.

La tarde comenzó con un Adriano visiblemente emocionado. Antes del inicio del partido, el ex delantero dio una entrevista en la que expresó su alegría por el reencuentro con antiguos compañeros: “Soy una persona muy emocional. Dios me proporcionó todo esto. Después de tanto tiempo viendo a mis amigos así. Ellos conocen mi camino. Estoy temblando porque todavía no lo he asimilado. Mi familia está aquí”.

La jornada estuvo plagada de homenajes, pero ninguno tan impactante como el video en el que se recreó la voz de su padre. Gracias a la tecnología de inteligencia artificial, los organizadores lograron traer de vuelta, de manera simbólica, las palabras de la figura que marcó profundamente la vida y la carrera de Adriano. En el centro del campo, mientras se proyectaba el video en las pantallas gigantes del estadio, el brasileño no pudo contener las lágrimas. Fue un momento cargado de emoción que también conmovió a los presentes.

En una carta publicada hace tiempo en The Players Tribune, Adriano había confesado lo difícil que fue para él continuar su carrera tras la muerte de su padre: “Cuando jugaba al fútbol, jugaba para mi familia. Entonces, cuando murió mi padre, el fútbol nunca volvió a ser el mismo”, relató. También compartió el impacto que esa pérdida tuvo en su vida personal y profesional: “Recibí una llamada de casa. Me dijeron que mi padre había muerto. Infarto de miocardio. No todas las lesiones son físicas. Tengo un agujero en el tobillo y otro en el alma que me ha dejado el fútbol”.

La abuela de Adriano dio comienzo al partido homenaje (AFP)

Adriano hizo su entrada al campo acompañado por su madre, su abuela y otros miembros de su familia, quienes estuvieron presentes en todos los momentos clave del homenaje. Su abuela, en un gesto simbólico, fue la encargada de dar el puntapié inicial al partido. En la cancha también estuvo su hijo Adrianinho, quien anotó el primer gol del encuentro para los Amigos da Italia, otro instante que hizo brotar las lágrimas del Emperador.

El partido en sí fue un despliegue de nostalgia y talento. Adriano jugó un tiempo para cada equipo, las Leyendas del Flamengo y los Amigos da Italia. El marcador final, 4-3 a favor del Flamengo, reflejó la competitividad amistosa de la tarde. Adriano tuvo el honor de marcar un gol para cada lado, incluyendo el tanto decisivo desde el punto de penal en los minutos finales.

El estadio Maracaná fue testigo del reencuentro de Adriano con figuras legendarias del deporte. En el equipo italiano, destacaron campeones mundiales brasileños como Ronaldo y Dida, junto a ex compañeros internacionales como Iván Ramiro Córdoba y Nicolás Burdisso. Por el Flamengo, Romário, Zinho, Edilson y Zico (como entrenador) fueron algunas de las estrellas que honraron al Emperador.

La despedida de Adriano llegó ocho años después de que jugara su último partido oficial en 2016 con el Miami United. En este tiempo, el ex futbolista se dedicó a proyectos personales y a lidiar con los fantasmas que lo acompañaron durante su carrera. En noviembre pasado, lanzó su libro biográfico Adriano, mi mayor miedo, donde abordó abiertamente su lucha contra la depresión, su relación con el alcohol y su amor por Vila Cruzeiro, la favela que siempre consideró su hogar.

“Lo más importante es que reuní a mis amigos. Ellos son mi familia. No me lo estoy creyendo. Estar nuevamente en la cancha con mis amigos de verdad me deja muy feliz”, declaró Adriano al final del encuentro.