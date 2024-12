Agencias de viaje marcharon simultáneamente a nivel nacional en defensa del turismo

El sector se ha declarado en emergencia debido a la situación que atraviesa el país y cuestiona los conflictos sociales y la atención de la aerolínea estatal.

Fuente: Unitel

Las agencias de viaje y turismo son dos de los sectores afectados por los conflictos sociales, el bloqueo de carreteras, la escasez de combustible y el servicio cuestionado de la aerolínea estatal BoA, que los dejaron económicamente debilitados.

Frente a estos factores, la jornada del martes marcharon en el Prado de Cochabamba y en otros puntos del país.

[Foto: UNITEL] / Marcha en la ciudad de Cochabamba

“Todos estamos reuniéndonos en diversos puntos del país, en este caso en La Paz, por ejemplo, está en Plaza de San Francisco, en Santa Cruz está en el Parque Urbano, nosotros estamos aquí en Plaza de las Banderas, dirigiéndonos hacia nuestras gobernaciones y alcaldías para hacer escuchar nuestra voz con respecto al reclamo del turismo, porque el turismo no se puede morir”, manifestó uno de los representantes del sector.

Los directivos recuerdan que el turismo genera recursos y divisas para el país, por lo que es necesario reactivarlo de forma urgente.

“Bolivia necesita el turismo, necesita de esta industria que es una industria sin chimeneas, necesita traer turistas, necesita traer recursos y divisas y eso solamente es mediante el turismo”, indicó.

En ese marco, planteó: “Necesitamos reactivar y reorganizar nuestra empresa estatal para que realmente sea una línea bandera”.

Cifras

De acuerdo con los datos que maneja el sector, la afluencia de turistas extranjeros en el último año disminuyó en 90%, mientras que el 10% restante son extranjeros que llegan al país por trabajo y ferias de promoción empresarial.

“Quisieran no volver a saber de viajar en BoA, pero lo hacen porque no tenemos otra alternativa. Hay un monopolio que no deja existir otras aerolíneas, ¿quién gobierna detrás de esto?, no sabemos si el Estado o personas que se beneficien del Estado”, declaró.

La marcha de agencias de viaje y turismo fue realizada en simultáneo en los departamentos de Santa Cruz y La Paz.