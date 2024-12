Ajedrecista ruso se duerme y pierde un torneo decisivo en EE.UU.

«Cuando me desperté, ya era demasiado tarde», recordó Daniil Dúbov, que perdió así la posibilidad de jugar en los cuartos de final.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ajedrecista ruso y gran maestro internacional Daniil Dúbov no se presentó al partido de los Campeonatos Mundiales Fide de Ajedrez Rápido y Blitz, en Nueva York, contra el estadounidense Hans Niemann, y sufrió la derrota técnica, según informó el portal Chess24.

El deportista, de 28 años, dijo a NRK que se había ausentado del torneo porque se quedó dormido y se levantó demasiado tarde. «Fui a mi habitación en el hotel para prepararme rápidamente y luego me quedé dormido. Cuando me desperté, ya era demasiado tarde. No pude hacerlo. Quiero continuar el torneo. Fue mala suerte«, se lamentó. Cuando le preguntaron cómo era posible que se durmiera en 15 minutos, señaló que tal vez se relacione con que es «una persona talentosa».

No obstante, algunos sugirieron que se trata de una protesta en contra de Niemann, que es famoso por hacer trampas durante sus partidos. Por otro lado, el propio Dúbov explicó que simplemente su organismo todavía no se había acostumbrado a la zona horaria de Nueva York. «Miren, es mi primera vez en EE.UU. No puedo controlar mi ‘jet lag'», aseveró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras, Niemann en su cuenta de X escribió: «La cobardía es la ausencia de carácter». Después agregó que aun así le gustaría encontrarse con Dúbov en un partido «bajo cualquier condición«. «Pagaré su viaje/alojamiento y ofreceré una recompensa de 10.000 [dólares] a una organización benéfica de su elección si gana», reza la publicación del ajedrecista estadounidense.

Anteriormente, Dúbov le había ganado al indio Praggnanandhaa Rameshbabu, pero no consiguió los puntos suficientes en la ronda preliminar para participar en los cuartos de final.