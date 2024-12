Álvaro Peña apuesta por la localía para llevar a Blooming a un torneo internacional

“Ojalá Dios quiera que sea un buen partido y que no haya cosas extrafutbolísticas», manifestó Peña.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Con optimismo y determinación, el director técnico de Blooming, Álvaro Peña, aseguró que el equipo celeste se enfocará en sumar los 18 puntos restantes de los seis partidos finales del campeonato para asegurar su clasificación a un torneo internacional.

“Los dirigentes me dijeron que con 14 puntos clasificamos. Ahora nos enfrentamos a Aurora mañana, luego a Oriente, Real Santa Cruz, Guabirá, San José en Oruro y finalmente a The Strongest. Es un desafío difícil, pero tenemos que hacer respetar nuestra localía y darlo todo en la cancha”, afirmó Peña en el programa La Hora Pico que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El estratega cruceño subrayó la importancia de cada encuentro, comenzando con el enfrentamiento contra Aurora, en el que confía en obtener los tres puntos. Asimismo, hizo un llamado a que los partidos se definan dentro de los límites del fútbol, evitando cualquier tipo de polémica extradeportiva.

“Ojalá Dios quiera que sea un buen partido y que no haya cosas extrafutbolísticas. Lo que pasa en la cancha se ve en la televisión, y tanto el jugador como el hincha se sienten impotentes. No queremos que nos ayuden, pero tampoco que nos perjudiquen. Que gane el mejor”, manifestó Peña.

Consultado sobre cuál la fórmula para que los jugadores remonten resultados ante los problemas económicos que atraviesa el equipo, Peña sostuvo que «cuando uno tienen jugadores inteligentes, es fácil llegarles, he sufrido estas deudas y he sido campeón con deuda de cinco meses y eso me da una experiencia que en el futbol prevalece el dinero por la alimentación, deudas de la familia, siempre es bueno guardar, al que guarda tiene. Siempre es bueno tener una reserva para algo que necesita la familia».