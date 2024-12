Analista dice que Morales no está habilitado para el 2025, pese a ser proclamado por afines

Según Paúl Coca, aunque sea proclamado por sus seguidores, Evo Morales está inhabilitado para ser candidato presidencial en las elecciones generales de 2025, sea por el MÁS u otro partido

Fuente: Brújula Digital

El analista político Paúl Coca indicó este martes que el expresidente Evo Morales está inhabilitado para las elecciones generales de 2025, pese a que sus seguidores lo proclamen y aunque busque una nueva sigla.

“Podrán proclamarlo las veces que sus seguidores quieran, pero Evo Morales está absolutamente inhabilitado para ser candidato a la presidencia. El tema no es la sigla, el tema es que él está inhabilitado, así se presente con otro partido, no puede ser candidato”, dijo Coca a Brújula Digital.

La aseveración del analista se da ante la insistencia del caudillo cocalero de ser nombrado por sus allegados como el único candidato para las elecciones generales de 2025, pese a las determinaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Además, el pasado domingo, Morales dijo sí se presentará a las elecciones ya sea con la sigla del MAS o sin ella o que buscará una sigla prestada. “Puede recibir todas las proclamaciones que sus afines lo quieren, pero no está habilitado desde todo punto de vista, esa es la situación respectiva. Ahora, ojo, la candidatura y su inhabilitación no es quien alguien diga que solamente no puede ir con el MAS, pero sí con otro partido, no puede ir con ningún partido, está, de nuevo, inhabilitado”, aseveró Coca.

Asimismo, manifestó que su insistencia muestra su apetito y afán personal de querer velar solo por sus intereses y no por el país.

“Hay un detalle, Morales se descubrió porque decir que irá con o sin el MAS, demuestra su afán personalista de buscar el poder de cualquier manera, sólo piensa en él mismo, no el país. Eso confirma su apetito de poder y su ambición personalísima”, agregó el analista.

Sin embargo, desde el evismo afirmaron que Morales irá a las elecciones generales a petición del “pueblo” con una alianza política.

“Si es que no logramos recuperar la sigla del MAS, se va a participar en alianza con seguridad con una organización política y una agrupación ciudadana. Incluso se sugiere varios nombre para esta alianza: Evo es pueblo y otros nombres que se ha sugerido, entonces, seguimos intactos, no vamos a abandonar el barco, vamos a estar al lado del hermano Evo”, indicó el diputado evista, Héctor Arce.

