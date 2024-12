Analista Omar Velasco afirma que la industria avícola necesita incentivos y no restricciones

Velasco apuntó a la necesidad de retomar la mesa del diálogo entre el sector público y privado para garantizar estabilidad en el abastecimiento de pollo en el país.

En su análisis del mensaje presidencial, en analista económico Omar Velasco indicó que la especulación del precio de la carne de pollo en el mercado se debe combatir con incentivos a la producción y no con restricciones.

«La industria avícola necesita incentivos, no necesita que se generen tensiones en el sector productivo porque la especulación no se ataca con restricciones, que son, de alguna forma, punitivas y que generan desincentivos en inversión, sino ampliando la frontera productiva de la economía», afirmó Velasco en Que No Me Pierda.

En ese sentido, aseguró que la manera como se lucha contra la especulación es aumentando la capacidad de producción, donde «por supuesto, el gobierno tiene que generar las condiciones para que esto se pueda realizar».

«Pero del otro lado, no menos importante, es evidente que no se puede especular con el bolsillo de la población. Bolivia es un país autosuficiente en la producción de carne avícola, estos productos no deberían incrementarse más allá de uno o dos bolivianos, que es el costo adicional que ha implicado los insumos para la industria avícola», aseguró.

Entonces, comentó que se espera que se pueda retomar la mesa del diálogo entre el sector público y privado para garantizar estabilidad en el abastecimiento de pollo en el país.