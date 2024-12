Andrónico suma apoyo político y genera recelo en los evistas

El analista político Carlos Saavedra señala que la relación de los arcistas con Rodríguez no está rota, pero que tampoco hay confianza. Ve grandes desafíos políticos para consolidarlo como líder

Fuente: https://elpais.bo

La reunificación del Movimiento al Socialismo (MAS) parece una utopía lejana teniendo a los evistas y arcistas pugnando el poder. Es ahí que surge la figura de Andrónico Rodríguez, a quien algunos sectores sociales ven como el posible articulador del instrumento político.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En estos últimos días, tanto en Cochabamba como en Tarija hubo pronunciamientos que respaldan al actual presidente de la Cámara de Senadores e incluso lo apuntalan como candidato presidencial. El evismo, con cierta susceptibilidad, indica que son las bases las que decidirán.

Todo deja ver que militantes férreos del MAS, buscan reconstruir al partido sin el liderazgo de Evo Morales y sin la injerencia de Luis Arce. A partir de esto, es que han mostrado interés en promocionar a Rodríguez como una alternativa presidencial, aunque este último diga “no soy ni estoy de candidato de nadie”.

El respaldo para Andrónico

La semana pasada un grupo se sectores sociales de Cochabamba anunció la conformación de una coordinadora para impulsar la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez para el 2025 con una sigla que no sea el MAS.

Ayer lunes, un puñado de estudiantes universitarios tarijeños se pronunció en la plaza Luis de Fuentes, respaldando a Rodríguez como candidato presidencial.

Arnold Durán, que ha sido el estudiante que ha liderado este pronunciamiento, argumentó que Rodríguez representa a los jóvenes y es una alternativa para hacer frente a los “políticos tradicionales”. Destacó el hecho que Rodríguez haya liderado la presidencia del Senado en estos últimos años.

Cosquilleo evista

Según el asambleísta departamental por el MAS, afín al bloque evista, José Yucra, para las bases no existe “otro presidente” que no sea Evo Morales y el hecho de que se haya planteado en estos últimos días a Rodríguez como candidato, es una decisión que tomarán las bases y definirán si lo mandan como senador, diputado o presidente.

Yucra reconoció que en estos últimos días el presidente nacional del MAS reconocido por el TSE, Gover García, ha invitado a varias figuras evistas, entre ellas a Rodríguez, esto con miras a buscar la reunificación del partido, situación que ha sido rechazada bajo el argumento que no se unirán con “traidores”.

La mirada política al MAS y Andrónico

El analista político, Carlos Saavedra, explica que se debe entender al MAS como la suma de organizaciones sociales, grupos de izquierda urbana y pueblos indígenas, y no como un partido tradicional, pero que con el paso del tiempo va tomando esa característica con un mando único.

“Se puede entender la emergencia de Andrónico a partir de la tremenda ruptura que ha habido con dos bloques, el liderazgo político tradicional representado por Evo Morales y la figura de Luis Arce que también se ha posicionado. Esta batalla ha sido fratricida y diría que los dos están heridos de muerte”, indicó.

Saavedra ve que Morales está “desahuciado” para ser candidato, tanto en lo jurídico, político y moral; y por el otro lado se tiene a Arce, que si bien ganó la batalla política, tampoco es alternativa viable.

“Ahora con estos dos liderazgos heridos casi de muerte, surge un tercero, que busca representar un nuevo momento, el MAS 2.0, y ahí está Andrónico, que es una de las figuras jóvenes del MAS que ha destacado”, indicó.

Falta de carácter

El analista advierte que Rodríguez tiene desafíos políticos grandes para consolidarse como líder, uno de ellos es mostrar “carácter y personalidad” ante el asedio de Evo Morales, que tiene una personalidad política muchas veces devastadora y no admite promocionar otros.

“La figura de Evo es tan fuerte, que él mismo se considera irremplazable, hay una especie de culto a la personalidad muy fuerte, por ejemplo, entre broma y broma en su programa dominical dice que la nueva sigla política en remplazo del MAS debería llamarse EVO. ¿Si eso no es culto a la personalidad, qué es?”, cuestionó.

Saavedra indica que si Rodríguez pretende tener viabilidad política, debe cortar inteligentemente ese vínculo con Morales, sin mostrarse como traidor, ya que no habrá espacio para los dos en primera fila. “Cortar este cordón umbilical puede parecer parricidio político”, dijo.

“Yo lo veo a Andrónico alejado del bloque arcista, pero la política es bastante dinámica, y en un hipotético escenario en donde decidan cerrar algunas fracturas y fisuras internas, porque Andrónico no se ha lanzado con todo contra el Gobierno, si bien ha sido crítico, no ha tenido la dureza de evistas radicales que cortaron cualquier posibilidad de recomponer la relación política”, mencionó.

En esa misma línea, observa que no es favorable para Rodríguez ir como candidato sumiso a Morales, ya que esto sería un problema en el desarrollo de su campaña electoral, porque actualmente nadie quiere una persona manejada por otra.

Saavedra: Los arcistas no confían en Andrónico

El analista Carlos Saavedra ve que el bloque arcista no confía en Andrónico Rodríguez. Además, el hecho de tener a figuras como Eduardo Del Castillo y María Nela Prada lo dejan en segundo plano.

“Pero creo que ven en Andrónico una buena figura para negociar políticamente. Aunque el bloque arcista ha logrado victorias políticas fuertes, y si lograría atisbos de recuperación económica, creo que va a buscar sus propios candidatos, no confían plenamente en Andrónico, pero no lo ven tan radical como otros. Diría que no hay una relación destruida, pero tampoco hay confianza política”, mencionó.