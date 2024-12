Apuñalan a mujer embarazada por dar 2 dólares de propina al recibir una pizza

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una mujer embarazada fue apuñalada 14 veces el domingo en un motel de la ciudad de Kissimmee, en el estado de Florida (EE.UU.), por dar una baja propina a la repartidora de pizza, informa la NBC News.

Melinda Irizarry, junto con su novio y su hija de cinco años, ordenó una pizza de 33 dólares. Cuando intentó pagar el pedido con un billete de 50 dólares, la repartidora, identificada como Brianna Alvelo, indicó que era política del local no entregar cambio, reporta ABC citando documentos judiciales. Entonces, la clienta consiguió billetes de una denominación más pequeña y le dio una propina de dos dólares.

Frente a ello, la trabajadora de 22 años «puso los ojos en blanco y se marchó sin decir nada», contó posteriormente la víctima.

