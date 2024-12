Arce denuncia que bloqueos de «evistas» fueron financiados con “mucha plata”

El presidente Luis Arce denunció que los bloqueos de Evo Morales y sus seguidores, que se extendieron por más de 40 días este año, fueron financiados con “mucha plata” que no “es de gente que simplemente se dedica a la producción de hoja de coca”.

“Dos bloqueos de caminos, uno por 16 días (entre enero y febrero), otro por 24 días (entre octubre y noviembre), discúlpeme, eso es mucha plata. Que financie una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, y lo decimos con claridad, con gente pagada en los dos casos, es mucha plata”, indicó en una entrevista con el diario mexicano La Jornada.

El bloqueo de enero y febrero de este año demandó la renuncia de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, mientras que la de octubre y noviembre, la habilitación de Morales como candidato y que se lo libere de los procesos penales que enfrenta, entre ellos uno por la relación que mantuvo con una menor de edad en 2015.

De acuerdo con un recuento del canal estatal Bolivia Tv, las protestas de Morales generaron una afectación económica que superó los $us 3.000 millones.

El primer bloqueo generó una pérdida económica de $us 981 millones, según los reportes de los sectores productivos del país.

Mientras que en el segundo bloqueo, que aisló al departamento de Cochabamba, causó una pérdida de más de $us 2.200 millones y un perjuicio al aparato productivo cuyos efectos se sienten en la actualidad, por la escasez de alimentos como la carne de pollo y de cerdo, entre otros.

El presidente señaló en la entrevista con el diario mexicano que, “los compañeros de las organizaciones han denunciado que la cuenta del MAS tuvo un descenso muy grande (…) no recuerdo bien la cifra, pero algo de 12 millones a menos de un millón de bolivianos, pero yo le digo: esas movilizaciones no cuestan toda esa disminución, hay algo más”.

“¿A qué se refiere con ‘algo más’?, ¿de dónde puede provenir el dinero?”, preguntó la entrevistadora.

“Algún financiamiento que nosotros desconocemos. Pero está claro, haga usted números, toda la gente que estaba multiplique por 300 bolivianos, que ellos lo dijeron, al final tuvieron que decir que les estaban pagando 300 bolivianos, cuando nosotros sabemos que es más lo que les pagan por día a la gente que marcha y que está en los bloqueos, además, con armamento, tenían dinamita, tenían explosivos, no es barato ese tipo de artefactos, y no son característicos de una batalla que hacen las organizaciones sociales (…) eso no es de gente que simplemente se dedica a la producción de hoja de coca”, advirtió.

