Arce dice que postulación de Evo el 2019 fue una “violación a la Constitución” y lo culpa de la división del MAS

Este domingo el presidente Luis Arce cuestionó duramente a a Evo Morales por su postulación a la Presidencia de Bolivia el 2019. Además, lo culpó por la división que existe en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Le dimos a la derecha el mejor argumento para atacarnos y concretar la asonada, que era la violación de la Constitución que solamente autoriza que haya una sola reelección”, señaló Arce en una entrevista con La Jornada de México.

Arce agregó que Morales comenzó a cuestionar a su gobierno antes de que cumpla su primer año de gestión. Además, señala que ahora, en su objetivo de volver a postularse dividió a las organizaciones sociales.

“Morales, buscando su rerepostulación (por cuarta vez consecutiva) estaba poniendo en jaque al pueblo boliviano, y en ese afán empezó a dividir a nuestras organizaciones sociales”, señaló Arce a La Jornada.

El mandatario señaló que incluso líderes de otros países alertaron a Morales sobre la división que podía ocurrir en el MAS.

“Venezuela, Cuba, Alberto Fernández como presidente de Argentina, vinieron hasta de Europa, José Luis Rodríguez Zapatero por ejemplo”, señaló Arce.

Para el presidente de Bolivia, Evo Morales ha tenido un importante desgaste en su imagen, incluso en el Chapare.

“Ha optado por métodos incluso fascistas de sometimiento a muchos correligionarios: si no cumplen con el pago de las multas, empiezan a quitarles su cato de coca (superficie permitida para su cultivo) o quieren quitarles su propiedad, su tierrita que tienen en el trópico, lo que significa un abuso”, manifestó el mandatario.

Dejó entrever que las movilizaciones de Morales son pagadas y cuestionó el origen del dinero. “Dos bloqueos de caminos, uno por 16 días, otro por 24 días; discúlpeme, eso es mucha plata (…) y lo decimos con claridad, con gente pagada en los dos casos, es mucha plata”, señaló.

Cuando se le consultó cuál era el origen del dinero que presuntamente pagó Morales respondió: “Algún financiamiento que nosotros desconocemos. Pero está claro, haga usted números: toda la gente que estaba en los bloqueos, ahora multiplique por 300 bolivianos (…) al final tuvieron que decir que les estaban pagando 300 bolivianos cuando nosotros sabemos que es más lo que les pagan por día a la gente que marcha y que está en los bloqueos; además, había armamento, tenían dinamita, explosivos, no es barato ese tipo de artefactos, y no son característicos de una batalla que hacen las organizaciones sociales (…) eso no es de gente que simplemente se dedica a la producción de hoja de coca”, concluyó.

