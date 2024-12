Arce sobre acusaciones por estupro contra Evo: ‘Todos lo sabíamos’, ‘era un secreto a voces’

El presidente Luis Arce señaló en el diario La Jornada de México que las acusaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro “era un secreto a voces”, que “todos” lo sabían y “se mantenía ahí”.

“Uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí. Quien escarbó ese tema también fue el gobierno del golpe de Estado (2019) y en cualquier momento podía salir (…) En su momento el exministro de Justicia de Jeanine Añez hizo una investigación sobre este tema y la información estaba ahí”, señaló el mandatario.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó el lunes pasado que el líder cocalero fue imputado formalmente y existe el mandamiento de aprehensión, dentro de la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El líder cocalero es acusado por trata y tráfico.

Gutiérrez indicó, entonces, que ambos requerimientos se formalizaron el 16 de octubre. Sin embargo, aclaró que estas no se cumplieron por un “sinnúmero” de situaciones, e incluso porque estaba de por medio la “vida de los funcionarios policiales”.

El mandatario señaló que la derecha lo venía denunciando durante mucho tiempo este caso contra Morales, pero esta acusación se apagaba. Enfatizó que es un tema “tema netamente del órgano judicial, no es un tema político”.

Ante el cuestionamiento de por qué no se hizo nada, el mandatario expresó: “vaya uno a saber en el gobierno de Evo”, pero aseveró que en su gobierno no va a permitir ese tipo de aspectos “éticos y morales que dañan, no solamente a un Instrumento Político como el nuestro, sino a la sociedad”.

A ello, agregó que “hay un desgaste tremendo del compañero Evo en el propio Chapare, porque ha optado de métodos hasta fascistas de sometimiento a muchos compañeros”.

“(…) Si no cumplen con el pago de las multas empiezan a quitarles su cato de coca (superficie permitida para cultivar coca), si no le quitan su cato de coca le quieren quitar su propiedad, su tierrita que tienen en el trópico, lo que significa un abuso”, advirtió.

El jefe de Estado también vinculó al Morales con la crisis económica e indicó que el líder cocalero fue el “mejor instrumento” no solo de la derecha boliviana sino del imperialismo, para fraccionar al MAS.

“Yo creo que él es el gran culpable de esto, y nosotros se lo dijimos. Y no solamente nosotros. Fueron compañeros de otros países que le alertaron de esta estrategia que tenía el imperialismo y la derecha para nosotros”.

Sobre esta alerta, dijo que esta fue realizada desde Venezuela, Cuba, Alberto Fernández cuando estaba de presidente de la Argentina e incluso desde el expresidente Rodríguez Zapatero, desde Europa

También, el mandatario cuestionó el dinero con que el líder cocalero organizó sus movilizaciones, una de 16 días, en enero de este año, y la otro de 24 días entre octubre y noviembre de este año.

“Dos bloqueos de caminos, uno por 16 días, otro por 24 días, discúlpeme, eso es mucha plata. Que financie una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, y lo decimos con claridad, con gente pagada en los dos casos, es mucha plata”.

Sobre la procedencia de esos recursos, indicó que “esa es la gran pregunta. Los compañeros de las organizaciones han denunciado que la cuenta del MAS tuvo un descenso muy grande (…) no recuerdo bien la cifra, pero algo de que de 12 millones a menos de un millón de bolivianos” sin embargo, mencionó que “esas movilizaciones no cuestan toda esa disminución, hay algo más”.

Ante el cuestionamiento de “¿algo más?”, el mandatario se limitó a señalar a “algún financiamiento que nosotros desconocemos”, empero, complementó que “está claro, haga usted números, toda la gente que estaba multiplique por 300 bolivianos, que ellos lo dijeron, al final tuvieron que decir que les estaban pagando 300 bolivianos cuando nosotros sabemos que es más lo que les pagan por día a la gente que marcha y que está en los bloqueos”

Enfatizó que, además, los movilizados tenían “armamento, tenían dinamita, tenían explosivos, no es barato ese tipo de artefactos, y no son característicos de una batalla que hacen las organizaciones sociales (…) eso no es de gente que simplemente se dedica a la producción de hoja de coca”.