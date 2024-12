Arias exige que la empresa Kantutani asuma los costos de recuperación en Bajo Llojeta

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que los costos de los trabajos de recuperación en Bajo Llojeta, estimados en Bs 17 millones, deben ser asumidos por la empresa Kantutani; y que hasta el momento destinaron alrededor de cinco millones de bolivianos.

“Los gastos deberían ser asumidos por la empresa Kantutani”, declaró, aclarando que la firma no trabaja actualmente en la zona afectada, sino en el área donde realizó el movimiento irregular de tierra que causó el desastre.

La Alcaldía ya invirtió 5.726.380 bolivianos en trabajos de respuesta inmediata y rehabilitación. “Kantutani no está asumiendo su responsabilidad y no está atendiendo la parte baja. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿De los contribuyentes paceños o de la irresponsabilidad de la empresa?”, cuestionó Arias.

El alcalde también lamentó que el deslizamiento provocado por la empresa haya causado la muerte de una niña y daños a decenas de viviendas. “La niña Camila no hubiera muerto si no hubiera habido este deslizamiento de 140 mil toneladas. Las viviendas afectadas tampoco hubieran sido dañadas si no hubiera sido por este movimiento de tierras que hizo la inmobiliaria Kantutani”, enfatizó.

En cambio, la empresa inmobiliaria ratificó en reiteradas veces que el problema se produjo por el taponamiento de una bóveda cuya responsabilidad es municipal. Además, pidió que se haga un estudio técnico para definir las responsabilidades del hecho.

Arias informó que los trabajos de extracción de material en la zona avanzaron y redujeron siete metros de altura del área afectada, aunque todavía restan cuatro metros, equivalentes a 20 mil volquetas más de material por retirar.

El secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, destacó los esfuerzos realizados desde el 23 de noviembre, cuando una mazamorra cubrió de lodo 40 viviendas. Palma recordó que el movimiento irregular de tierra por parte de Kantutani fue la causa del desastre.

Palma aseguró que el 19 y 20 de noviembre se presentaron planes municipales de contingencia y emergencia a la Gobernación de La Paz y al Viceministerio de Defensa Civil. “Esto desvirtúa completamente que no tengamos un plan de contingencia; siempre lo hemos tenido y lo estamos ejecutando”, puntualizó.

El plan de contingencia permitió una respuesta inmediata, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Viceministerio de Defensa Civil y los vecinos. “Nuestro personal está con maquinaria pesada, generando defensivos, armando aviones, trabajando en el puente El Rosario, recuperando bienes inmuebles en medio del lodo, y continuamos”, detalló Palma.

Finalmente, Arias pidió a los paceños mantener la confianza en las acciones del municipio. “A la ciudad de La Paz no le pido que duerma tranquila en tiempos de lluvia, pero sí segura, porque hay una alcaldía que responde, trabaja y está tomando las medidas necesarias”.

