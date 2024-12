Ariel Rodríguez regresa con todo y va por el cinturón mundial

Fuente: lostiempos.com

Para la categoría -80 kilogramos, Rodríguez peleará por el cinturón WKC con el mexicano Alexis Mayen, quien llega a la capital chilena con la misma pretensión.

“Se me está abriendo otra oportunidad allá en Santiago de Chile. Realmente estoy muy emocionado, ya estoy a pocos días. Yo estoy cien por ciento confiado en que me voy a traer el cinturón para Bolivia, para Cochabamba, nuestra Llajta y donde nací que es Arani. Yo voy a dar otra vez otro orgullo y estoy cien por cien seguro de que va a haber otro cinturón acá en Bolivia”, indicó Rodríguez, en entrevista con Los Tiempos.

A tiempo de recordar sus títulos logrados en Cochabamba y Ciudad de México en 2021, agradeció al maestro Yuri Silva que fue quien le brindó la oportunidad de alcanzar el cénit de este deporte, pero entre esos éxitos y este año pasaron tres temporadas en las que Ariel se vio obligado a dejar la actividad por temas familiares.

Su preparación de retorno fue complicada, ya que tuvo que recuperar la resistencia física y bajar de peso. Ahora, está enfocado en ganar y rendir homenaje a su padre, quien falleció hace poco y fue uno de los pilares fundamentales de su incursión en el deporte.

“Mi papito, que está en el cielo, estaba con cáncer muy delicado y con muchos cuidados. Me dio un bajón, el luto realmente fue muy duro. Pero, como siempre, los alumnos, las personas te inspiran a seguir y es lo que realmente a mi papá le gustaba, que yo haga este deporte y él se sentía muy orgulloso de mí. La preparación fue difícil, fueron tres meses muy duros, volver a empezar de cero”, relató Rodríguez.

Ya con la mente enfocada en este nuevo reto, Ariel tomó todas las previsiones para llegar y regresar de la sede del evento sin dificultades. Recibió un gran apoyo de la Asociación Departamental de Kickboxing de Cochabamba , de su familia, de la empresa privada y además de su gimnasio Team Rodríguez, que son el motor anímico para el deportista en la lucha por sus objetivos.

“(Quiero) agradecer a todas las personas que han estado conmigo, mis alumnos, mi familia, mi señora. Me siento muy orgulloso de que formen parte de mi vida, han sido pilares fundamentales para que yo siga adelante; ha sido difícil, no voy a mentir, ha sido muy difícil salir a trotar dos cuadras y me cansaba, cuando (antes) corría 14 kilómetros; golpeaba la bolsa todos los días hasta tres horas, luego apenas 10 minutos y ya me estaba muriendo (…) realmente mi corazón se quería salir, ha sido difícil. Pero la gente me alentaba, me decía ‘vamos, tú puedes’ y aquí estamos para (conquistar) otro cinturón más”, declaró el atleta cochabambino.

Sobre el rival, el mexicano Mayen llega a Santiago antecedido de un gran cartel: es cinta negra 4 Dan de la Kickboxing Black Belt México (KBBM), es campeón mexicano de la World Kickboxing Council (WKC), de la KBBM, de la Federación Mexicana de Kickboxing, Full Contact, Vale Todo y Deportes de Contacto (FMKF) y campeón internacional de la Asociación Intercontinental Kickboxing Organizado (Aikbo), entre otros eventos que participó.