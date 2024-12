Arroceros de Montero se movilizan y bloquean en medio del paro de 24 horas

Son un total de 140 ingenios arroceros que están en paro de 24 horas y de acuerdo a Sonia Rocha, secretaria de hacienda de Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), en este tiempo no saldrá un solo grano de arroz al país.

Por su lado, el represente de los productores de arroz de Beni, David Pérez, manifestó que, si bien su región produce el 65% del grano a escala nacional, el total de esa producción llega a los ingenios de Montero, por lo que rechazó la intervención que se dio el pasado viernes.

“Para nosotros es muy complicado este tema porque al tomarse los ingenios, al cerrarse o intervenirse los ingenios, no habrá quién nos reciba la producción. En el Beni no hay industria, hay tres o cuatro ingenios, pero no reciben ni el 4% del arroz”, precisó.